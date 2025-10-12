El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jauregizar juega con un dardo en una de las salas de recreo de Lezama, donde llegó en 2021. Mireya López

«Mis padres todavía flipan cuando me ven jugar en San Mamés»

Mikel Jauregizar proclama su amor eterno al escudo que defiende: «Nohay nada más allá del Athletic, es elclub de mi vida»

Robert Basic

Robert Basic

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:14

Mikel Jauregizar tuvo que elegir y eligió poner todas las fichas en los colores rojo y blanco. Dejó la pelota y abrazó el mundo del ... fútbol, concretamente al Athletic, el club de su vida en el que sueña con los ojos abiertos. Sentado en el sofá de una de las salas de Lezama, donde hay una mesa de billar, otra de tenis de mesa y una diana de dardos, el centrocampista habla de su vida, de los sentimientos por el escudo que defiende, de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que está a punto de terminar en Deusto, de la tranquilidad de su querido Bermeo, del valor de la amistad. A sus 21 años, cuatro de ellos en Lezama, se ha convertido en uno de los grandes valores del equipo bilbaíno.

