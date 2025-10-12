«Me veo en la gabarra con la Copa y en la Liga cuartos como mínimo»

– Es el jugador de campo con más minutos de la plantilla en la Liga. ¿Juegan Jauregizar y diez más?

–No. Jugamos 11. Para ... nada me siento así (indiscutible). Intento aportar mi granito de arena para ganar.

– Cuando oye a su entrenador decir que «Jauregizar es fundamental» para el Athletic, ¿qué piensa?

– Estoy orgulloso. Que un entrenador como Ernesto Valverde me dedique esas palabras es muy bonito, un reconocimiento al trabajo que hago. Estoy contento y muy agradecido al míster.

– ¿Qué le falta para ser aún mejor?

– Todo (resopla). Mejorar con balón, sin balón, madurar un poco más.

– ¿La exigencia de la Champions les penaliza en la Liga?

– Venimos de una racha bastante difícil. En la Champions jugamos contra equipazos como el Arsenal y el Borussia Dortmund, de los mejores del mundo, y nos desgasta para la Liga. Pero no es una excusa porque el año pasado jugamos también contra equipazos y lo hacíamos bien en la Liga.

– Tienen claro que la Liga es la prioridad.

– Sí, es lo que nos dice si estamos bien o mal para clasificarnos para una competición europea el año que viene. Pero en la Champions también vamos a ganar todos los partidos, salimos a ganarlos. La dificultad aumenta porque son equipazos, de talla mundial.

– ¿Dónde ve al Athletic en mayo?

– ¿En mayo? ¿Cuándo es la final de la Copa? (pregunta al responsable de prensa, que le da la respuesta). Ah, en abril. Pues en la gabarra. Y en la Liga, mínimo cuartos.

– ¿Piensa en la selección y el Mundial?

– No. Es algo que no tengo en la cabeza porque es algo muy difícil. Lo que intento es tener la cabeza al cien por cien centrada en el Athletic, hacerlo bien aquí y ganar partidos.