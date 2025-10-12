El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El futbolista de Bermeo, en Lezama. Mireya López

«Me veo en la gabarra con la Copa y en la Liga cuartos como mínimo»

Jauregizar se muestra ambicioso al aventurar las opciones del Athletic esta exigente temporada

Robert Basic

Robert Basic

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:11

Comenta

– Es el jugador de campo con más minutos de la plantilla en la Liga. ¿Juegan Jauregizar y diez más?

–No. Jugamos 11. Para ... nada me siento así (indiscutible). Intento aportar mi granito de arena para ganar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué no hay este sábado 11 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  4. 4

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  5. 5

    La pieza que falta en la sala de máquinas del Athletic
  6. 6

    Vecinos de Basauri retienen y golpean al acusado de causar un incendio mortal
  7. 7

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»
  8. 8

    La bachata de Manuel Turizo pone a bailar al Bilbao Arena: así suena la vida dentro del 201
  9. 9 Arrancan las fiestas de Basauri: estas son las 16 cuadrillas que animarán los Sanfaustos
  10. 10

    Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Me veo en la gabarra con la Copa y en la Liga cuartos como mínimo»

«Me veo en la gabarra con la Copa y en la Liga cuartos como mínimo»