«Me veo en la gabarra con la Copa y en la Liga cuartos como mínimo»
Jauregizar se muestra ambicioso al aventurar las opciones del Athletic esta exigente temporada
Domingo, 12 de octubre 2025, 01:11
– Es el jugador de campo con más minutos de la plantilla en la Liga. ¿Juegan Jauregizar y diez más?
–No. Jugamos 11. Para ... nada me siento así (indiscutible). Intento aportar mi granito de arena para ganar.
– Cuando oye a su entrenador decir que «Jauregizar es fundamental» para el Athletic, ¿qué piensa?
– Estoy orgulloso. Que un entrenador como Ernesto Valverde me dedique esas palabras es muy bonito, un reconocimiento al trabajo que hago. Estoy contento y muy agradecido al míster.
– ¿Qué le falta para ser aún mejor?
– Todo (resopla). Mejorar con balón, sin balón, madurar un poco más.
– ¿La exigencia de la Champions les penaliza en la Liga?
– Venimos de una racha bastante difícil. En la Champions jugamos contra equipazos como el Arsenal y el Borussia Dortmund, de los mejores del mundo, y nos desgasta para la Liga. Pero no es una excusa porque el año pasado jugamos también contra equipazos y lo hacíamos bien en la Liga.
– Tienen claro que la Liga es la prioridad.
– Sí, es lo que nos dice si estamos bien o mal para clasificarnos para una competición europea el año que viene. Pero en la Champions también vamos a ganar todos los partidos, salimos a ganarlos. La dificultad aumenta porque son equipazos, de talla mundial.
– ¿Dónde ve al Athletic en mayo?
– ¿En mayo? ¿Cuándo es la final de la Copa? (pregunta al responsable de prensa, que le da la respuesta). Ah, en abril. Pues en la gabarra. Y en la Liga, mínimo cuartos.
– ¿Piensa en la selección y el Mundial?
– No. Es algo que no tengo en la cabeza porque es algo muy difícil. Lo que intento es tener la cabeza al cien por cien centrada en el Athletic, hacerlo bien aquí y ganar partidos.
