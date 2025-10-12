Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo El centrocampista del Athletic recuerda cómo fue su fichaje por la entidad bilbaína

Mikel Jauregizar llegó al Athletic con 17 años. Le fichó la entidad bilbaína en 2021. Entonces era un juvenil que destacaba en el primer equipo del Bermeo, su pueblo, en División de Honor. De hecho, antes de que le contratara Ibaigane se lució con dos dianas, según explica en una entrevista que publicó este domingo EL CORREO.

«Fue un partido que jugamos en Bermeo contra el Otxarkoaga. Tuve la suerte de que entré al campo, me cayeron dos y las metí. Esa semana o la siguiente le llegó una carta al director deprotivo del Bermeo y era una citación que tenía que venir a Lezama unos días a entrenar», expone en la conversación con este periódico.

En esas sesiones, dio la talla. «Vine a entrenar muy contento, la verdad, con ganas», afirma Jauregizar, un futbolista que ama el club y que tiene contrato hasta 2031. Les bastaron quince días a los responsables de la factoría vizcaína para reclutarle. «Estuve dos semanas entrenando y me llegó una carta que me fichaban para el Athletic».

A partir de ahí, la ascensión ha sido meteórica para un joven que cumplirá los 22 años el 13 de noviembre. Militó en el Juvenil División de Honor, donde jugó 32 partidos y anotó seis goles. Luego en el Basconia, con 29 duelos y tres dianas, aunque ese curso (22-23) también saltó al Bilbao Athletic.

En la campaña 23-24 compaginó el primer equipo de Valverde (10 duelos) con el filial. El pasado ejercicio acumuló 48 duelos y tres goles a las órdenes de Txingurri y ahora, ya con el dorsal '18' a su espalda, ha anotado un gol en diez partidos.