El bonito mensaje de Mikel San José a Jamie Carraguer, One Club Man 2025 El exfutbolista del Athletic coincidió con la leyenda inglesa en el Liverpool

A.M. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:47 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

Jamie Carraguer recogió este martes en San Mamés el premio One Club Man que reconoce su trayectoria de leyenda en el Liverpool, el club donde se crió e hizo carrera hasta retirarse. Junto a él también se encontraba la ganadora de la modalidad femenina, Joelle Murray.

Incredible man and player! Very deserved! Congrats @Carra23 I will never forget those years in Liverpool, every day in Melwood. Playing alongside with you was unreal 😍

ZORIONAK! #OCM25 https://t.co/m6zWS318m9 pic.twitter.com/THCMj9wJsd — Mikel San José (@mikelsanjo6) September 23, 2025

El exfutbolista del Liverpool agradeció al Athletic su cariño cuando saltó al campo. Lo hizo bajo los acordes del 'You´ll never walk alone' (nunca caminarás solo), la canción con la que Anfield recibe a los suyos en cada partido.

El homenaje que recibió de parte de la familia athleticzale emocionó a su excompañero Mikel San José. «¡Un hombre y un futbolista increíble! ¡Muy merecido! Nunca olvidaré esos años en Liverpool, cada día en Melwood. Jugar contigo fue increíble. Zorionak», escribió el navarro en sus redes sociales. Sus palabras iban acompañadas de una foto de ambos en uno de los partidos amistosos del Liverpool, con quien nunca llegó a debutar de manera oficial.

San José terminó de formarse en la cantera del equipo 'red' después de dos años en los juveniles del Athletic. Cuando acabó aquella etapa de aprendizaje, regresó al Athletic, donde hizo carrera antes de volver a Inglaterra para jugar en el Birmingham. Se retiró en 2022 tras una temporada en el Amorebieta.