El Athletic reconoce a la leyenda del Liverpool Jamie Carragher como One Club Man de 2025 El legendario defensor será reconocido en San Mamés durante el partido contra el Girona el 23 de septiembre

El Athletic ha anunciado que el galardón One Club Man 2025 será otorgado al exfutbolista inglés Jamie Carragher, quien dedicó toda su carrera profesional al Liverpool FC. El premio, instaurado en 2015, reconoce a jugadores que han desarrollado toda su trayectoria en un único club, valorando su lealtad, compromiso y respeto por los colores que defendieron. El inglés asegura sentirse elogiado ane el recibimiento del premio: «Tras el triunfo conseguido en la Champions League, ser un one-club es el mayor éxito de mi carrera», declara con humor, «fue un honor cuando el Athletic Club me contactó. El Athletic es una entidad respetada en todo el mundo del fútbol: Es un club verdaderamente único». Conocedor del premio, señaló que «estoy muy honrado de recibir este galardón y ver mi nombre junto al de otros grandes futbolistas, también defensas, como Paolo Maldini o Carles Puyol».

Carragher recibirá el galardón en San Mamés durante el descanso del partido entre el Athletic y el Girona, programado para el martes 23 de septiembre a las 19:00 horas.

Este reconociento lo situa junto a otras leyendas del fútbol mundial que han sido distinguidas con este premio, como Matthew Le Tissier (Southampton FC, 2015), Paolo Maldini (AC Milán, 2016), Sepp Maier (Bayern München, 2017), Carles Puyol (FC Barcelona, 2018), Billy McNeill (Celtic FC, 2019), Ryan Giggs (Manchester United, 2020), Ricardo Bochini (Club Atlético Independiente, 2022), João Pinto (FC Porto, 2023) y Giuseppe Bergomi (FC Internazionale de Milan, 2024), último galardonado de la lista.

Leyenda 'Red'

Jamie Carragher, nacido en Bootle, Inglaterra, en 1978, jugó 737 partidos oficiales con el Liverpool FC entre 1996 y 2013, convirtiéndose en el segundo jugador con más apariciones en la historia del club, solo por detrás de Ian Callaghan. A lo largo de su carrera, Carragher acumuló títulos como la Champions League (2005) en aquella remontada al Milán que aún hoy es recordada por muchos como «la mejor final de la historia de la Champions», la Copa de la UEFA (2001), dos FA Cup (2001 y 2006) y dos Supercopas de Europa (2001 y 2005). Además, fue internacional en 38 ocasiones con la selección inglesa, participando en dos Mundiales y una Eurocopa.

Su estilo de juego se caracterizó por una entrega total, liderazgo y una defensa férrea, cualidades que le valieron el cariño y respeto de la afición del Liverpool y del mundo del fútbol en general. En la actualidad, 'Carra', como se le conoce por la afición del Liverpool, es comentarista en Sky Sports, donde se le suele ver acompañado de otras leyendas del deporte rey como Thierry Henry.

La decisión de dar el galardón al exjugador británico no es nueva. De hecho, en el doble partido de pretemporada disputado en Liverpool, se aprovechó para realizar una sesión de fotos del protagonista con la camiseta del Athletic con Anfield de fondo.

Carragher mostró su agradecimiento a través de sus redes sociales: «Es un gran honor para mí ser reconocido por vuestro club único y fantástico. Estoy muy emocionado de visitar Bilbao y San Mamés a finales de este mes. ¡Gracias!»