Jamie Carragher: «El Athletic es increíble. La pasión con la que se vive aquí es algo que lo hace muy especial»

El Athletic ha presentado este lunes en San Mamés una nueva edición de sus premios One Club Award, un reconocimiento que pone en valor la ... fidelidad y la lealtad a un mismo club durante toda una carrera. En esta ocasión, el homenajeado fue Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, distinguido como One Club Man 2025. La otra protagonista, Joelle Murray, histórica del Hibernian y designada One Club Woman 2025, no pudo acudir al acto debido a problemas en los aeropuertos británicos causados por un ciberataque.

El evento, celebrado en el córner sur de San Mamés con un ambiente íntimo, contó también con la intervención del directivo rojiblanco Igor San Román, quien destacó que «el Athletic no se entiende sin valores, valores que llevamos defendiendo desde 1898».

Carragher, segundo jugador con más partidos en la historia del Liverpool y protagonista de noches inolvidables como la final de la UEFA ante el Alavés o la mítica remontada de Estambul en 2005, se mostró entusiasmado con el galardón: «Llegué al Liverpool muy joven y siempre quise jugar para allí. He ganado títulos, he vivido partidos únicos, pero el mayor logro de mi carrera es haber sido un one club man».

Conexión Liverpool-Bilbao

El exdefensa también trazó paralelismos entre Anfield y San Mamés: «El Athletic es increíble. La pasión con la que se vive aquí, incluso en los momentos difíciles, es algo que lo hace muy especial. En Liverpool y en Bilbao, el club es la vida de la ciudad. Son dos lugares muy parecidos, con raíces industriales y con una conexión especial».

San Román quiso remarcar el valor simbólico de estos premios: «En una época en la que los fichajes copan portadas, queremos recordar que la fidelidad también es un legado. Para nuestros Sancet, Unai Simón o Jauregizar, ganar un título aquí vale más que cien en cualquier otro club».

Aunque Murray no pudo estar en el acto, se espera su presencia este martes en San Mamés para recoger el premio en persona. Tanto ella como Carragher recibirán oficialmente sus galardones en el descanso del encuentro de Liga entre el Athletic y el Girona, que dará comienzo a las 19:00 horas.