Galardonado el exfutbolista inglés Jamie Carragher, leyenda del Liverpool FC EFE

Jamie Carragher: «El Athletic es increíble. La pasión con la que se vive aquí es algo que lo hace muy especial»

Elexjugador del Liverpool recibió en San Mamés el One Club Man 2025 en un acto en el que no pudo estar presente Joelle Murray, galardonada con el One Club Woman

Aitor Echevarría

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

El Athletic ha presentado este lunes en San Mamés una nueva edición de sus premios One Club Award, un reconocimiento que pone en valor la ... fidelidad y la lealtad a un mismo club durante toda una carrera. En esta ocasión, el homenajeado fue Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, distinguido como One Club Man 2025. La otra protagonista, Joelle Murray, histórica del Hibernian y designada One Club Woman 2025, no pudo acudir al acto debido a problemas en los aeropuertos británicos causados por un ciberataque.

