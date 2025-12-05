El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jugadores del Athletic saludan a la grada tras la derrota contra el Real Madrid. Jordi Alemany

El Athletic necesita recuperar sus señas de identidad ante el Atlético

Redención ·

La dura derrota ante el Real Madrid recuerda al equipo que solo será competitivo desde la intensidad, presión, ritmo alto, físico y gol

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:53

Comenta

Habría que hacer memoria para recordar un 'clásico' en el que el Athletic ni siquiera llegó a dejar marcas de mordiscos en la piel de ... un Real Madrid que, como rezaba el titular de la crónica de este periódico, ganó «silbando en San Mamés». Los rojiblancos en ningún momento pudieron con el partido, en el que se les esperaba como a los comanches atacando a las diligencias en las grandes llanuras del sur para llevarse el botín y, además, reafirmar su compromiso con la defensa del territorio. Pero, lejos de vivir la vida loca de los abordajes y de apretar hasta la asfixia al rival más esperado en Bilbao, los hombres de Ernesto Valverde firmaron un ejercicio de impotencia en el que no solo fueron incapaces de trabajar con fuego, sino que no llegaron ni a sacar chispas. La grada se contagió de la frialdad del equipo y se transformó en un teatro, respuesta lógica ante el papel interpretado por un elenco alejado de su mejor nivel.

