El Athletic necesita recuperar sus señas de identidad ante el Atlético

Habría que hacer memoria para recordar un 'clásico' en el que el Athletic ni siquiera llegó a dejar marcas de mordiscos en la piel de ... un Real Madrid que, como rezaba el titular de la crónica de este periódico, ganó «silbando en San Mamés». Los rojiblancos en ningún momento pudieron con el partido, en el que se les esperaba como a los comanches atacando a las diligencias en las grandes llanuras del sur para llevarse el botín y, además, reafirmar su compromiso con la defensa del territorio. Pero, lejos de vivir la vida loca de los abordajes y de apretar hasta la asfixia al rival más esperado en Bilbao, los hombres de Ernesto Valverde firmaron un ejercicio de impotencia en el que no solo fueron incapaces de trabajar con fuego, sino que no llegaron ni a sacar chispas. La grada se contagió de la frialdad del equipo y se transformó en un teatro, respuesta lógica ante el papel interpretado por un elenco alejado de su mejor nivel.

Si de algo debe servir la dura derrota contra el Madrid es para recordar a los rojiblancos que tienen que recuperar sus señas de identidad y volver a ser lo que eran, un bloque hecho de hormigón armado complicadísimo de doblegar. La visita de este sábado de otra roca como el Atlético es una buena oportunidad de regresar a los orígenes de un modelo exitoso, basado en un descomunal despliegue físico, presión colectiva en el campo rival, intensidad, ritmo alto, defensa de granito y un mínimo exigible de acierto para canjear por goles las ocasiones generadas. El Athletic necesita reencontrarse con su versión más afilada si quiere vivir y robar balones en el campo rival, la manera más corta de llegar y poner en apuros al portero 'colchonero' Oblak.

Está claro que a los bilbaínos no les alcanza ahora mismo para plantar cara a los equipos de campanillas, de talla mundial, sobre todo porque su capacidad física de ir al límite de forma constante y presionar alto como si les fuera la vida en ello no termina de situarse en los niveles de los años anteriores, mermados asimismo por las numerosas bajas con las que batallan desde verano. La versión actual basta por ejemplo para hacer los deberes contra equipos como Oviedo, Mallorca y Levante, entre otros, pero los 'ochomiles' exigen otro equipamiento y más oxígeno en los pulmones. Ahí están los ejemplos de Arsenal, Borussia Dortmund, Newcastle, Barcelona y Real Madrid, entre otros, compromisos resueltos con el pleno de derrotas, 15 goles encajados y solo uno marcado, ante los alemanes. La pérdida de la competitividad en este tipo de escenarios es palpable y toca ponerle remedio cuanto antes, con el Atlético este sábado y el PSG asomando en el horizonte.

Números Solo hay siete equipos que marcan menos en la Liga que el Athletic, el noveno que más encaja del torneo

Porque solo desde la intensidad, presión valiente y sincronizada, ritmo endiablado y firmeza en los duelos es posible recuperar la versión más guerrera y cortante del Athletic, la que empequeñece al rival y le obliga a ir al límite para superar las líneas rojiblancas. El año pasado brilló con este guion ante rivales como Barcelona, Atlético, Real Madrid, Roma y Fenerbahçe, entre otros. Y además presumía de acierto y de la mejor defensa de las cinco grandes ligas, hitos que ahora mismo no se adivinan por ningún lado. ¿Por qué? Porque a los leones les cuesta un mundo marcar y, encima, encajan con una frecuencia bastante mayor, todo ello derivado de la pérdida competitiva en sus duelos con contrarios importantes.

Menos de un gol por partido

Con recordar que el Athletic lleva 14 goles en 15 jornadas de Liga está todo dicho, menos de uno por duelo, sin olvidar que uno de ellos fue en propia puerta del bético Bartra y tres llegaron desde el punto de penalti. Solo hay siete equipos que anotan menos que el bilbaíno, y todos cuentan con un partido menos debido a que el choque de los de Valverde contra el Madrid fue adelantado por la Supercopa. Por otro lado, llevan 20 tantos concedidos, lo que les convierte en el noveno conjunto más encajador del campeonato. No hay ninguna duda de que el rendimiento se ha resentido debido a múltiples factores como numerosas lesiones, desgaste de la Champions, bajón físico y acumulación de esfuerzos con la que carga el grupo desde hace varias temporadas. Porque hacer el fútbol que juegan los vizcaínos no es nada sencillo, requiere de mucha frescura y fortaleza mental.

Reivindicarse Recibir al Atlético es una buena oportunidad de volver a ser competitivos ante un rival de postín

Valverde aseguró la semana pasada que estaba «encantado» con el fútbol rojiblanco y que apenas haría retoques en su estructura. Nada importante. «No tenemos que hacer un cambio radical en absoluto. Sí estar más acertados en determinadas cuestiones, aunque al equipo le veo bien en líneas generales», dijo antes de la victoria frente al Levante, donde marcaron Robert Navarro y luego Nico Williams tras una acción colectiva maravillosa. Ante el Madrid el Athletic no existió y este sábado está llamado a redimirse contra el Atlético, el segundo 'ochomil' que afronta en apenas una semana a la espera del PSG. Coronarlo sería la mejor manera de rehabilitarse y afrontar el duelo frente a los parisinos con los ánimos renovados.