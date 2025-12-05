El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Julián Álvarez pugna por el balón con Lamine Yamal en el partido del martes en el Camp Nou que acabó con victoria culé. Reuters

Un Atlético herido por el frenazo en el Camp Nou

La derrota en Barcelona tras 13 jornadas invicto obliga al Atlético a puntuar en La Catedral para no perder comba con la cabeza

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:39

Comenta

La propuesta futbolística del Atlético gustará más o menos, pero no cabe duda de que le ha dado réditos y ha conseguido cambiar el espíritu ... y los objetivos del equipo, por mucho que tanto sus dirigentes como al cuerpo técnico echen balones fuera al hablar de favoritos. Desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo hace ya 14 años –diciembre de 2011–, los colchoneros han dejado de ser el 'Pupas', como se les conocía, para instalarse en la aristocracia de la Liga y ser uno de los equipos que cada curso se presenta como principal alternativa a Barça y Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  6. 6 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  7. 7 Familias con niños en pensiones de Bizkaia para que no acaben «en la calle»
  8. 8 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un Atlético herido por el frenazo en el Camp Nou

Un Atlético herido por el frenazo en el Camp Nou