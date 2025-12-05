Asalto 26 entre Valverde y Simeone

El primer cara a cara entre Ernesto Valverde y Diego Simeone como inquilinos de un banquillo en la élite tuvo lugar el 31 de marzo ... de 2013 en el desaparecido Vicente Calderón. Txingurri dirigía entonces al Valencia y el 'Cholo', al Atlético, rival de mañana del Athletic en San Mamés (21 horas). Aquel día, ante 38.000 espectadores, comenzó un pulso que sigue vigente casi 13 años después. En este tiempo, el técnico de los rojiblancos y el argentino se han enfrentado 25 veces entre todas las competiciones. El preparador de los 'colchoneros' es el entrenador al que más veces se ha medido Valverde en su carrera, mientras que Txingurri es el segundo en el caso del sudamericano, solo por detrás de Ancelotti (28). Ahora preparan la batalla número 26 después de sufrir sendas derrotas ante el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente, comprometidos con la búsqueda de un triunfo que les permita restañar las heridas.

Apenas hay secretos entre Valverde y Simeone, dos de los tres técnicos en activo con más partidos en la Liga. El del Athletic ocupa el cuarto puesto en la clasificación histórica con 572, mientras que el del Atlético es séptimo con 531; entre ellos, el bético Manuel Pellegrini (536). El caso es que se conocen a la perfección. Dos antagonistas. Txingurri es calmado, pausado, siempre correcto dentro y fuera del terreno de juego, comedido y alérgico a los conflictos y las polémicas; el 'Cholo' es fuego, pasión desmedida, agitador y provocador, deslenguado y cómodo en la pelea. Vive el fútbol al extremo y quiere que lo hagan también sus jugadores. Es habitual ver la estampa del argentino girado hacia la grada, vestido entero de negro, agitando las manos demandando más ruido a su afición. Son el día y la noche, dos maneras diferentes de entender una profesión que les pondrá este sábado uno frente al otro por vigesimosexta vez.

Hasta ahora, el balance entre ambos favorece a Simeone. Valverde presenta una hoja de servicios global con seis victorias, cinco empates y 14 derrotas. 13 de estas últimas las ha sufrido como entrenador del Athletic. La que falta la encajó sentado en el banquillo del Barcelona, equipo con el que se impuso tres veces al argentino e igualó otros dos enfrentamientos.

En cuanto a los duelos entre ambos como responsables de los banquillos del Athletic y del Atlético, una rivalidad que comenzó en noviembre de 2013, los 18 choques disputados hasta la fecha se traducen en tres victorias de Valverde, dos empates y 13 derrotas. En estas 27 horas de fútbol, los bilbaínos han hecho 14 goles y encajado 26. Nunca han digerido bien los vizcaínos al equipo del 'Cholo', aunque después de una racha francamente nefasta –un solo triunfo en los primeros 17 duelos con el argentino en el banquillo madrileño–, los bilbaínos han ganado siete de los últimos 16 encuentros frente a los gladiadores de Simeone. El resto de la serie se resume en otras siete derrotas y un par de empates. La balanza presenta un mucho mayor equilibrio entre ambos.

Último precedente en Bilbao

El último enfrentamiento entre Athletic y Atlético en San Mamés se resolvió con una injusta derrota de los bilbaínos en el tiempo añadido, cuando un pase atrás de Nico Williams en pleno asedio de los de Valverde lo entregó mal Lekue y permitió robar y contragolpear a los 'colchoneros'. Marcó Correa (m.92) y los tres puntos volaron a Madrid. Así acabó la racha de un año invictos como locales de los rojiblancos, que pagaron muy caro un error grosero en el marco de un choque en el que merecieron mucha mejor suerte. 15 meses más tarde, los de Simeone regresan a La Catedral magullados después de la derrota en el Camp Nou que les alejó de la cabeza de la clasificación. En las manos de los hombres de Txingurri está echar más sal en la herida atlética y de paso regalarse una alegría tras caer ante el Madrid.

Será el partido 89 de la Liga entre los vizcaínos y los madrileños, con un balance de 45 victorias, 16 empates y 27 derrotas del Athletic. Valverde busca al mismo tiempo un triunfo que refuerce el estado de ánimo de su tropa y el séptimo en sus duelos particulares con Simeone, cuarto como técnico de los leones.