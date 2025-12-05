El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Simeone y Valverde en una imagen de archivo. E. C.

Asalto 26 entre Valverde y Simeone

Veteranos ·

Dos de los tres técnicos en activo con más partidos en la Liga vuelven a verse las caras casi 13 años después de su primer duelo

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:38

El primer cara a cara entre Ernesto Valverde y Diego Simeone como inquilinos de un banquillo en la élite tuvo lugar el 31 de marzo ... de 2013 en el desaparecido Vicente Calderón. Txingurri dirigía entonces al Valencia y el 'Cholo', al Atlético, rival de mañana del Athletic en San Mamés (21 horas). Aquel día, ante 38.000 espectadores, comenzó un pulso que sigue vigente casi 13 años después. En este tiempo, el técnico de los rojiblancos y el argentino se han enfrentado 25 veces entre todas las competiciones. El preparador de los 'colchoneros' es el entrenador al que más veces se ha medido Valverde en su carrera, mientras que Txingurri es el segundo en el caso del sudamericano, solo por detrás de Ancelotti (28). Ahora preparan la batalla número 26 después de sufrir sendas derrotas ante el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente, comprometidos con la búsqueda de un triunfo que les permita restañar las heridas.

