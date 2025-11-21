La asignatura pendiente de Valverde en Barcelona

Carlos Nieto Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:35 Comenta Compartir

Solo hay un rival –el Sevilla, con 38– al que Ernesto Valverde se ha medido en más ocasiones que al Barcelona. El del sábado (16.15 horas) será el enfrentamiento número 36 de un equipo dirigido por el de Viandar de la Vera contra el conjunto culé, ante el que se estrenó en el fútbol profesional, allá por 2003. La mayoría de ellos, claro, al frente del banquillo del Athletic. Se desgranan en 21 derrotas, nueve empates y cinco victorias, ninguna de ellas en el Camp Nou o Montjuic, escenario de urgencia las dos últimas temporadas. En el histórico de duelos hay encuentros de Liga, Copa y Supercopa, pero si todos ellos tuviesen tres puntos en juego la media es contundente: 0,69. Tanto, que los bagajes que aparecen por detrás se corresponden a contrincantes a los que Txingurri solo se ha medido en una o dos ocasiones.

Valverde vuelve a encontrarse con el rival que más veces le ha superado y al que menos le ha ganado con un mínimo de quince choques disputados. Y lo hace en Barcelona, donde ha entrenado a los dos principales equipos de la Ciudad Condal y al mismo tiempo el lugar en el que nunca ha conseguido una victoria sentado en el banquillo rival. Es uno de los grandes retos que tiene por cumplir todavía pese a su extensa carrera. Una asignatura pendiente, aunque en su expediente aparece un sobresaliente recuerdo en forma de título. No ganó, fue un empate a uno, pero el 4-0 traído de San Mamés, con aquella exhibición de Aduriz, canjeó el título de la Supercopa en el verano de 2015. Más allá de ese oasis en el desierto, las salidas del técnico rojiblanco a la capital catalana se han convertido en una visita al dentista.

Si ponemos el foco en el campeonato doméstico, el notable inicio de Valverde en territorio azulgrana nada hacía sospechar que con el paso del tiempo sería una tortura visitar el feudo culé. En su primera aventura en el Athletic, la 2003-04, arañó un empate a uno gracias a un gol de Gurpegui en el minuto 85 que neutralizó el de Kluivert, dirigido por su compatriota Frank Rijkaard. La temporada siguiente, sin embargo, llegó su primer revés (2-0).

25-6 es el balance de goles en las doce visitas ligueras de Valverde al Barcelona, repartidas en cuatro empates y ocho derrotas. Si se añaden los otros cinco duelos que ha jugado en el Camp Nou –en todos se fue de vacío– la comparación se queda en 38-10.

Después de un año sabático, Txingurri fichó por el Espanyol. Y lo cierto es que pese a la abismal diferencia entre ambos rivales, no se le dieron nada mal los seis derbis que disputó en sus dos campañas en Montjuic, hogar de los pericos entre los doce años que duró la transición entre el histórico Sarriá y el actual Cornellá-El Prat. Logró dos empates en el Camp Nou y le ganó uno y empató otro de local. Eso sí, se estrenó en el banquillo albiazul con doble derrota en la Supercopa (0-1 y 3-0).

Mala racha Empató en su estreno, pero ha perdido en sus últimas siete visitas al frente del club rojiblanco

Tras su periplo perico Valverde hizo las maletas y probó fortuna en el fútbol griego, donde levantó tres Ligas y dos Copas entre 2008 y 2012, estancia interrumpida por una breve estancia en Villarreal. Unas semanas antes de ser destituido, el 2 de enero de 2010 le dio tiempo a rascar un punto en el Camp Nou. A su regreso de tierras helenas fichó por el Valencia, pero allí tampoco duró mucho y no pudo visitar el estadio del Barça, al que sí empató en Mestalla. En 2013 volvió a Bilbao.

Luz en la oscuridad El Athletic de Txingurri alzó la Supercopa de 2015 en el Camp Nou (1-1) tras hacer bueno el 4-0 de la ida

Su segunda etapa en San Mamés comenzó a lo grande, con el único triunfo hasta la fecha que ha logrado en Liga ante el Barcelona al frente del conjunto rojiblanco. Llegó, claro, en La Catedral. Pero fue volver a Barcelona y el equipo venirse abajo. La derrota de aquel curso 13-14 ante el bloque del Tata Martino fue la primera de las siete consecutivas de Txingurri con el Athletic en Barcelona. Algunas de ellas con dolorosos parciales. En orden, 2-1, 2-0, 6-0 y 3-0, estas hasta la 2016-17, y desde su regreso en la 22-23 los resultados han sido 4-0, 1-0 y 2-1, los dos últimos en Montjuic.

De Messi a Lamine Yamal

Valverde sufrió los años del mejor Messi y en los últimos enfrentamientos ha sucumbido ante la irrupción de otra estrella mundial como Lamine Yamal. Al menos siempre podrá decir que entrenó al genio argentino durante dos temporadas y media, etapa terminada de forma abrupta e incomprensible por la junta de Bartomeu a tenor del buen tono general del equipo.

En cualquier caso, la pesadilla del preparador de Viandar de la Vera en el Camp Nou se extiende al resto de competiciones. Incluso cuando ha disputado un encuentro en terreno 'neutral'. Y es que la final de Copa de 2015 se celebró en el Camp Nou pese a que el Barcelona era el rival de los rojiblancos. El resultado, 1-3 –sí, el Athletic fue local– frente a los de Luis Enrique, un equipo que ganó el triplete y en el que también estaban Neymar, Luis Suárez, Iniesta, Jordi Alba, Piqué... Un elenco de estrellas del que se despidió Xavi, al que años después se mediría en el banquillo.

Después llegó el comentado empate que valió la Supercopa, y otras dos visitas al Camp Nou en Copa. En la misma 15-16 el Barça le apeó en cuartos (3-1 tras el 1-2 de San Mamés) y en la 16-17 los culés remontaron en octavos el 2-1 de La Catedral con un 3-1. El torneo del KO, eso sí, permitiría más adelante, en 2024, cobrarse la venganza, con aquel inolvidable triunfo en Bilbao por 4-2 en cuartos, ya con el formato de a un solo partido.

Los doce partidos de Liga en Barcelona

Barcelona 1-1 Athletic 03-04

Barcelona 2-0 Athletic 04-05

Barcelona 2-2 Espanyol 06-07

Barcelona 0-0 Espanyol 07-08

Barcelona 1-1 Villarreal 09-10

Barcelona 2-1 Athletic 13-14

Barcelona 2-0 Athletic 14-15

Barcelona 6-0 Athletic 15-16

Barcelona 3-0 Athletic 16-17

Barcelona 4-0 Athletic 22-23

Barcelona 1-0 Athletic 23-24

Barcelona 2-1 Athletic 24-25

Otros cinco duelos en el Camp Nou

Barcelona 3-0 Espanyol (Supercopa) 06-07

Athletic 1-3 Barcelona (final Copa) 14-15

Barcelona 1-1 Athletic (Supercopa) 15-16

Barcelona 3-1 Athletic (Copa) 15-16

Barcelona 3-1 Athletic (Copa) 16-17