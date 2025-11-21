Recuperación a la carta para la pubalgia de Lamine Yamal, duda ante el Athletic Se sometió a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia que le impidió ir con La Roja y podría reaparecer el sábado frente a los rojiblancos

Julen Ensunza Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:35 Comenta Compartir

Las joyas hay que pulirlas y, si tienen alguna imperfección, repararlas cuanto antes para que luzcan en su máximo esplendor. El Barcelona tiene en Lamine Yamal un diamante en bruto que esta temporada, salvo a cuentagotas, no ha podido mostrar todo su brillo. El motivo ha sido una molesta pubalgia, idéntica lesión que trae por la calle de la amargura desde el curso pasado a Nico Williams en el Athletic.

El de Rocafonda tenía claro que no quería pasar por el quirófano y el Barça buscó a un especialista externo, el médico belga Ernest Schilders, para analizar la situación y buscar una solución alternativa. Las tres partes consensuaron entonces un plan de recuperación a la carta para la estrella culé que esperan culminar con éxito en breve.

El tratamiento ha obligado a Yamal a parar totalmente unos días con el obligado peaje de perderse los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección. El jugador estaba informado desde el primer momento del tiempo de recuperación que implicaba el tratamiento y que no podría ir con La Roja por mucho que lo citara Luis de la Fuente, como así fue en un principio.

El futbolista se desplazó a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas pero finalmente tuvo que ser desconvocado, lo que generó el malestar del seleccionador y un nuevo desencuentro entre la Federación y el club catalán con respecto a la joven estrella. De vuelta en la Ciudad Condal, Yamal se sometió el pasado día 10 al tratamiento invasivo de radiofrecuencia marcado como punto de partida del plan. El extremo tuvo que descansar después 72 horas antes de comenzar el jueves pasado un trabajo específico con los recuperadores del club.

El crono se ponía así en marcha con el objetivo de poder competir a tope en un plazo de entre 7 y 10 días. La intención inicial del Barça era que su estrella estuviera lista para el duelo de Champions del próximo martes ante el Chelsea en Stamford Bridge. Pero el duelo liguero ante el Athletic –nueve días desde que comenzó la recuperación– tiene una connotación especial, con el regreso al Camp Nou después de más de dos años de obras como atractivo añadido, y Yamal no se quiere perder la cita.

Menos apariciones

El choque ante los rojiblancos, en el que los culés se juegan mucho en su lucha por alcanzar al Real Madrid –la última jornada antes del parón recortaron dos puntos tras el empate del conjunto blanco en Vallecas– sería una especie de test de cara a Londres. Sin embargo, Hansi Flick no es de los que les gusta arriesgar. Prefiere ir poco a poco. Lo demostró por ejemplo con Gavi cuando regresó de su lesión de rodilla, por lo que es probable que dosifique al máximo los minutos de juego del de Rocafonda.

El futbolista, que ya ha trabajado con sus compañeros estos días, ha estado centrado al cien por cien en su recuperación dejando a un lado las exposiciones públicas y las apariciones en las redes sociales. No quiere distracciones. En su nueva casa, además, ha instalado una zona de fisioterapia y sistemas de aguas de recuperación, consciente de que debe fortalecer la zona para evitar recaídas y convencido de que cada detalle cuenta en su objetivo de llegar a ser número uno mundial.

Tras la ventana de selecciones de octubre, Yamal reapareció ante el Girona, aunque en el duelo del Bernabéu ante el Madrid –derrota 2-1– quedó claro que no estaba bien. Pese a todo fue clave en las victorias posteriores ante Elche y Celta en Liga. Asimismo, anotó un gol en el empate a domicilio ante el Brujas en Champions. Pero las molestias no desaparecían y de ahí el plan de choque a la carta puesto en marcha por el Barça para recuperar la mejor versión de Lamine Yamal.