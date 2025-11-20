El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Importantes retenciones en el Txorierri y en el corredor del Cadagua por dos accidentes
Los jugadores del Athletic en uno de los rondos previos al entrenamiento de esta mañana Julen Ensunza

Galarreta regresa al grupo y Laporte y Selton se ejercitan en el interior

Iñaki Williams también ha trabajado dentro y tiene complicado llegar al partido de este sábado ante el Barcelona en el Camp Nou

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:27

La entrenamiento del Athletic este jueves para preparar el partido del sábado (16.15 horas) en el Camp Nou ante el Barcelona ha contado con ... la buena noticia del regreso al grupo de Iñigo Ruiz de Galarreta, que la víspera no entrenó debido a un proceso febril. El mediocentro ha trabajado esta gélida mañana con absoluta normalidad junto al resto de compañeros, al igual que Oihan Sancet y Nico Williams, al menos en los quince minutos abiertos a la prensa.

