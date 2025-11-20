Galarreta regresa al grupo y Laporte y Selton se ejercitan en el interior

La entrenamiento del Athletic este jueves para preparar el partido del sábado (16.15 horas) en el Camp Nou ante el Barcelona ha contado con ... la buena noticia del regreso al grupo de Iñigo Ruiz de Galarreta, que la víspera no entrenó debido a un proceso febril. El mediocentro ha trabajado esta gélida mañana con absoluta normalidad junto al resto de compañeros, al igual que Oihan Sancet y Nico Williams, al menos en los quince minutos abiertos a la prensa.

Sancet parece ya recuperado de la lesión muscular leve-moderada que sufrió en el bíceps femoral de su pierna izquierda y apunta a Barcelona. También han vuelto a Lezama los tres internacionales con España, Unai Simón, Dani Vivián y Aymeric Laporte en el último parón de selecciones, aunque este último no ha saltado al campo de entrenamiento por una cuestión de cargas de trabajo, al igual que Selton.

El central de Agen, al igual que el meta rojiblanco, disputó los dos partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Georgia y Turquía, en los que La Roja certificó su billete para la cita por lo que ha trabajado en el gimnasio junto a la nueva perla rojiblanca.

También Iñaki Williams ha realizado este jueves a cubierto el trabajo de recuperación de la lesión muscular severa que sufrió en el aductor largo de su pierna derecha ante el Qarabag. La víspera, el capitán rojiblanco realizó carrera continua en uno de los fondos del campo 1 de Lezama en compañía del readaptador físico Xabi Clemente. El mayor de la saga tiene complicado llegar al partido de este sábado ante el Barcelona.