La afición del Athletic sí es de Champions: exhibición de apoyo al equipo en Dortmund

La afición del Athletic sí es de Champions: exhibición de apoyo al equipo en Dortmund

Los casi 4.000 hinchas rojiblancos jalean a los suyos en Alten Markt y realizan una espectacular kalejira de casi dos horas de duración

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Dortmund

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:37

La afición del Athletic demostró que es de Champions en el primer desplazamiento de la Liga de Campeones de esta temporada. Desde primera hora de ... la mañana, en una jornada en la que el sol acompañó desde el amanecer, sin casi nubes, el centro de Dortmund se vistió de rojo y blanco para dar cobijo a las cerca de 4.000 personas que se plantaron en esta localidad germana de algo menos de 600.000 habitantes. Todos con su camiseta del equipo de Ernesto Valverde, su bufanda… Perfectamente conjuntados para asistir a un encuentro para el que todavía quedaban once horas y con una kalejira por delante que resultó espectacular.

