La athleticzale de Múnich que sorprende a todos en Dortmund: «Soy del Athletic por mi aita» La joven está entusiasmada con los rojiblancos desplazados: «Me lo estoy pasando muy bien. El ambiente es bueno y la gente es muy abierta»

Entre todas las personas que hay en Alten Markt, destaca una joven alemana que es hincha del Athletic. Lo es por herencia familiar. «Es que mi aita es de Bilbao», cuenta en tono divertido con una camiseta negra del equipo rojiblanco y un escudo de madera.

Para ella es un día especial. Vive cerca de Múnich pero tiene a su equipo, a su familia, en su tierra. «Es increíble. Me lo estoy pasando muy bien. El ambiente es bueno y la gente es muy abierta», se felicita esta mujer a la que paran cada poco aficionados rojiblancos.

No es su primer duelo del Athletic en Alemania. Ya estuvo en aquel partido inolvidable contra el Schalke 04, con Marcelo Bielsa en el banquillo de la Europa League, y en amistosos veraniegos. Pero hoy es diferente. Todo un partido de Champions, con más de 4.000 desplazados. «Estoy muy contenta porque con la gente que hablo del Athletic en Alemania solo tengo contacto por Internet».

