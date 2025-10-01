El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juanma Mallo

Un viaje con parada incluida en Albania y Venecia y una siesta en el McDonald's para ver el Dortmund-Athletic

Mikel, Markel, Unai y Juan explican la odisea para llegar a la ciudad alemana

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:09

Mikel, Markel, Unai y Juan son de los primeros aficionados del Athletic que han llegado a Alten Markt, el punto de encuentro de la hinchada vizcaína en Dortmund. No es para menos. Han aterrizado a las 7.30 en la ciudad alemana y, casi de seguido, se han sentado en una de las terrazas de esta zona. Nada más comenzar a hablar con ellos, se ríen. «Es que tenemos una historia». Y se lanzan a contarla. Un viaje que vale para un examen de geografía.

Los chavales relatan su odisea: «Para venir salimos a las dos del mediodía de Bilbao Fuimos en bus hasta Madrid. Estuvimos tres ahora de escala viendo la Champions. Luego volvamos a Palma. Dormimos en unos sofás del McDonald's y a las cinco de la mañana hemos cogido el vuelo a Dortmund». Desde ahí, un paseo por el centro de la ciudad y a Alten Markt. Se han hecho fuertes en una de las cotizas mesas que hay en esta plaza que albergaba un mercado.

Irán a la grada de animación. A disfrutar. Y esperan que a ganar. Porque luego les espera una vuelta en la que pisarán cuatro países. «Cogemos a las 2.30 un tren a Colonia. De allí vamos a Tirana, en Albania. Luego a Venecia y aterrizamos en Santander. Luego a casa en bus». En total, se han gastado 240 euros y los 18,5 de la entrada.

Todo por el Athletic. «Queremos pasarlo bien y ver el campo y la grada del Dortmund que tenemos muchas ganas porque es de las mejores de Europa».

