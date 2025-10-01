Un viaje con parada incluida en Albania y Venecia y una siesta en el McDonald's para ver el Dortmund-Athletic
Mikel, Markel, Unai y Juan explican la odisea para llegar a la ciudad alemana
Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:09
Mikel, Markel, Unai y Juan son de los primeros aficionados del Athletic que han llegado a Alten Markt, el punto de encuentro de la hinchada vizcaína en Dortmund. No es para menos. Han aterrizado a las 7.30 en la ciudad alemana y, casi de seguido, se han sentado en una de las terrazas de esta zona. Nada más comenzar a hablar con ellos, se ríen. «Es que tenemos una historia». Y se lanzan a contarla. Un viaje que vale para un examen de geografía.
Los chavales relatan su odisea: «Para venir salimos a las dos del mediodía de Bilbao Fuimos en bus hasta Madrid. Estuvimos tres ahora de escala viendo la Champions. Luego volvamos a Palma. Dormimos en unos sofás del McDonald's y a las cinco de la mañana hemos cogido el vuelo a Dortmund». Desde ahí, un paseo por el centro de la ciudad y a Alten Markt. Se han hecho fuertes en una de las cotizas mesas que hay en esta plaza que albergaba un mercado.
Irán a la grada de animación. A disfrutar. Y esperan que a ganar. Porque luego les espera una vuelta en la que pisarán cuatro países. «Cogemos a las 2.30 un tren a Colonia. De allí vamos a Tirana, en Albania. Luego a Venecia y aterrizamos en Santander. Luego a casa en bus». En total, se han gastado 240 euros y los 18,5 de la entrada.
Todo por el Athletic. «Queremos pasarlo bien y ver el campo y la grada del Dortmund que tenemos muchas ganas porque es de las mejores de Europa».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.