Athletic Club

De Marcos y Susaeta tampoco se pierden la previa con la hinchada del Athletic en Dortmund

Los dos exjugadores rojiblancos han viajado a la ciudad alemana para asistir al partido

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:28

Es una jornada para no olvidar. La primera salida del Athletic en Champions desde hace once años. La ocasión lo requiere. Por eso, 4.000 aficionados rojiblancos se han desplazado hasta Dortmund y, entre ellos, tampoco faltan exjugadores muy queridos del conjunto bilbaíno como Óscar de Marcos y Markel Susaeta.

En sus redes sociales, la entidad vizcaína ha compartido una fotografía en la que se ve a los dos exfutbolistas del Athletic disfrutando del ambiente previo en la Alten Markt, la plaza del antiguo mercado que se ha establecido como el 'meeting point' (punto de encuentro) para los hinchas rojiblancos en la ciudad alemana.

A las 18.00 horas, la zona quedará despejada ya que muchos aficionados secundarán la kalejira programada hasta el estadio -el partido se celebrará a las 21.00 horas-. Sin embargo, tanto De Marcos como Susaeta han querido vivir de primera mano los momentos previos al partido mezclados con otros aficionados, como dos athleticzales más.

Susaeta, que llegó a ser el quinto futbolista con más partidos en la historia del club, abandonó el equipo el 30 de junio después de 22 temporadas en el club bilbaíno. Por su parte, el de Laguardia, siendo capitán del Athletic, colgó las botas la temporada pasada tras 16 campañas en las filas rojiblancas.

