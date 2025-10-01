El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Casi 2.000 socios podrán animar al Athletic en Newcastle

El Athletic se reserva 483 entradas para sus compromisos, prácticamente un 20% del total

A. Mateos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:37

El Athletic dispondrá de 2.466 entradas para el partido ante el Newcastle, en el mítico estadio St. James' Park, que se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre a las 21 horas. Del total de tickets disponibles, el club rojiblanco se guardará casi un 20% -483- para sus compromisos, entre los que se incluyen 123 pases para miembros del Club Athletic. Así que, en total serán 1.983 socios los que podrán conseguir una entrada para el partido, que costará 50 euros.

Las personas socias que deseen adquirir una entrada para presenciar dicho encuentro pueden inscribirse a través del Txoko de Socios/as (sección Inscripción a Procesos / Entradas Partidos de Fuera) a través de la página web oficial del Club desde el miércoles 1 de octubre hasta el viernes 3 de octubre a las 10.00 horas.

Si el número de inscripciones superara las plazas disponibles, se realizaría un sorteo el viernes 3 de octubre. Los socios inscritos recibirían por correo electrónico tras cerrarse la inscripción su número de participación para el sorteo y, tras realizarse el mismo, la confirmación de si han sido o no premiados. Si no fuera necesario el sorteo, el público en general también podrá adquirir el resto de las localidades sobrantes en los días que comunicará el Club a través de este mismo medio.

Las personas socias que sean agraciadas con una entrada a la finalización del proceso deben realizar el pago de las entradas en las siguientes 72 horas a través de la pasarela de pago online que se les enviará por correo electrónico y que podrán encontrar también en su Txoko de Socios/as. Antes de entrar a realizar el pago deberán completar en el mismo proceso el documento de Plan de Viaje exigido (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y plan de viaje de las personas que vayan a emplear las entradas) por temas de seguridad. Una vez realizado el pago, recibirán en los días siguientes sus entradas en formato PDF a través del correo electrónico. El envío de las entradas no comenzará a realizarse hasta que finalice el plazo de compra para todos los colectivos (no solo socios).

