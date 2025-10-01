En directo, las horas previas del Borussia Dortmund-Athletic
Sigue en EL CORREO la fiesta de los casi 4.000 aficionados desplazados a Alemania
Juanma Mallo | Javier Ortiz de Lazcano | Silvia Osorio
Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:22
11:56
Alten Markt se empieza a llenar
A punto de dar las 12.00 del mediodía, las terrazas sólo tienen un color, el rojo y blanco del Athletic. Más de un millar de hinchas se concentran en el punto de encuentro y muchos toman posiciones en las mesas al aire libre para pasar el día. Informa Juanma Mallo
11:54
¿Cómo llegar al estadio?
Desde la estación central, trenes locales conectan con las estaciones de Westfalenhalle y Signal Iduna Park (a tres minutos a pie del campo). En metro (U-Bahn), se pueden usar las líneas U45 y U46 hasta la parada Westfalenhalle/Stadion. En autobús, la línea recomendada es la nº 450.
11:43
Ubicación de la hinchada rojiblanca en el estadio
Los aficionados con entrada de pie (grada de animación) se ubicarán en los sectores 60 y 61. Hinchas con entrada de asiento, en los sectores 70 y 75. En ambos casos, toda la afición rojiblanca se situará en la grada norte del Signal Iduna Park.
11:40
Descanso en el Walking Football
Finaliza la primera parte del partido de Walking Football. 2-1 para el Borussia Dortmund. Quedan otros tres tiempos de 15 minutos. Informa Javier Ortiz de Lazcano
11:35
Más actividades previas: se plantará un roble
Ttambién dentro de la iniciativa Follow Something Unique, sobre las 12:30 del mediodía , una representación del Athletic, acompañada de representantes del Borussia Dortmund, plantará un roble en señal de agradecimiento a la ciudad de acogida.
Junto al roble, se colocará una placa con el siguiente mensaje: “Wir kamen als Rivalen, wir gehen als Freunde. Danke, Dortmund, eskerrik asko” (“Llegamos como rivales, nos vamos como amigos. Gracias, Dortmund, eskerrik asko”).
11:27
Tiempo para conocer la ciudad
No todos los aficionados del Athletic están ya en Alten Markt. Hay muchos que aprovechan para pasear por las calles del centro y hacen tiempo para comenzar a animar al equipo. Informa Juanma Mallo
11:25
¿Cómo llega el Athletic a este partido?
Los rojiblancos se encuentran inmersos en una crisis de resultados, con cuatro derrotas y un empate en un septiembre nefasto. Valverde pide insistir en «el estilo que nos ha traído hasta aquí», señaló ayer en la rueda de prensa previa al compromiso frente al Borussia. Más información aquí de Javier Ortiz de Lazcano.
11:19
Gurpegui, al mando de los rojiblancos del Walking Football
Foto: Javier Ortiz de Lazcano
11:16
La afición del Athletic comienza a llegar al Alten Markt
Vídeo: Juanma Mallo
11:12
Apertura de puertas del Signal Iduna Park
El estadio abrirá sus accesos dos horas y media antes del inicio del encuentro ( 18.30 horas ). Se recomienda acudir con antelación suficiente para agilizar la entrada, evitar aglomeraciones de última hora y disfrutar con calma del inicio del partido.
11:12
La jornada en Champions
Recordamos el resto de partidos de la jornada en Champions
⚽ Champions League night! #UCLpic.twitter.com/5T7qWzoLlQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2025
11:11
Cervezas en vaso de plástico
Los bares de Alten Markt hoy no sirven en vaso de cristal. Los aficionados del Athletic que ya están en el punto de encuentro beben sus cervezas en plástico. Informa Juanma Mallo
11:10
Importante
El punto de encuentro en Dortmund toma color rojiblanco
La afición del Athletic ya está concentrada en Alten Markt, el punto de encuentro de la hinchada bilbaína en Dortmund. Son las once de la mañana y, de momento, la gente está tranquila. Quedan muchas horas para gritar y lanzar cánticos de apoyo al equipo. Informa Juanma Mallo
11:06
El ambiente en Alter Markt, a las 11.00 horas
Las elásticas rojiblancas comienzan a poblar la emblemática plaza del antiguo mercado en Dortmund, el punto de encuentro para los aficionados del Athletic. Muchos ya toman sus primeras cervezas y hay un gran ambiente. Imagen Juanma Mallo.
11:02
Importante
La peña Deusto ya está en Dortmund para animar al Athletic
10:58
Todo preparado en los campos de Evonik del Borussia Dortmund para el partido de Walking Football (fútbol andando) entre el Borussia Dortmund y representantes del Athletic. Buen ambiente entre los representantes de los dos equipos en un acto que busca hermanar a las aficiones de los dos equipos. Informa Javier Ortiz de Lazcano
10:54
Momentos previos al partido de 'walking football' en Dortmund
Vídeo: Javier Ortiz de Lazcano
10:51
La peña Deusto ya está en Dortmund después de más de 10 horas en bus-litera
Después de salir a las 9 de la noche de este lunes desde Deusto, dormir de camino y hacer turismo este martes en Orleans, Francia, la Peña Deusto y su bus litera ya está en Dortmund. Nada más acabar el duelo regresarán a Bilbao. Foto: en la Universidad de Dortmund, recién bajados del autobús.
10:48
Foto de familia del partido de Walking Football
Imagen: Javier Ortiz de Lazcano
10:45
El escenario de esta noche
🇪🇺 24 horas.— Athletic Club (@AthleticClub) September 30, 2025
Bihar arte, athleticzaleak.#BVBAthletic#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/D2OIcxOK6t
10:44
Importante
Kalejira al estadio a las 18.30 horas
Como suele ser habitual en los desplazamientos europeos, Íñigo Cabacas Herri Harmaila ha organizado una kalejira para esta tarde. Arrancará a las 18.30 desde Alter Markt, el lugar de concentración de los hinchas vizcaínos, y terminará en el Signal Iduna Park, el escenario del encuentro. Informa Juanma Mallo
10:42
Así fue la llegada del Athletic
Con Jon Uriarte y José Ángel Iribar a la cabeza, la expedición del Athletic llegó a su hotel de concentración en Dortmund a las 18.35 horas de la tarde de este martes. A pesar de que el recinto se encuentra a las afueras de la ciudad donde los rojiblancos disputan la segunda jornada de la Liga de Campeones, había una decena de aficionados para recibirles. Los bilbaínos aguardarán en este lugar hasta el partido de este miércoles a las 9 de la noche ya que no harán un entrenamiento previo en el Signal Iduna Park, escenario del encuentro y muy cerca del Radisson Blu Dortmund, que así se llama el alojamiento del Athletic. Toda la información aquí de la mano de Juanma Mallo.
10:38
Encuentro casual entre hinchas del Athletic y el Newcastle
Los aficionados del Athletic que hicieron escala en Bruselas coincidieron con la hinchada del Newcastle y compartieron unas pintas antes de viajar a Dortmund. Ambos clubes se enfrentarán en St James Park en noviembre.
Athletic Club fans have met up sharing pints with Newcastle United supporters ahead of their game against Dortmund tomorrow— Adam Pearson (YT) ⚫️⚪️ (@AdamP1242) September 30, 2025
Both clubs meet at St James Park in November #NUFCpic.twitter.com/CEI335T8M6
10:35
El meeting point, en Alter Markt
El meeting point (punto de encuentro) para la afición rojiblanca es Alter Markt ( el Antiguo Mercado ), una zona con numerosos bares y restaurantes. Allí también se pueden encontrar taxis y la estación de metro Stadtgarten, desde la que es posible desplazarse directamente hasta el estadio. En metro (U-Bahn), se pueden usar las líneas U45 y U46 hasta la parada Westfalenhalle/Stadion. Consulta toda la información sobre la ciudad alemana en este artículo de Bruno Vergara.
10:30
Partido de Walking Football a las 11.00 horas
111 athleticzales se han apuntado al partido de Walking Football entre representantes de las aficiones del Borussia Dortmund y el Athletic. El encuentro se enmarca dentro de la iniciativa Follow Something Unique, promovida por la Fundación Athletic Club y que cuenta con la colaboración de la Fundación BVB. Por parte de los rojiblancos, el capitán será Carlos Gurpegui. Se trata de un programa de actividades ligado a valores del Athletic Club como la deportividad, el respeto, la identidad, la diversidad o la memoria histórica. El encuentro arranca a las 11.00 horas.
10:28
Una jornada histórica
Se trata de la primera salida del Athletic en Champions en once años. El anterior, también con Ernesto Valverde en el banquillo, los bilbaínos ganaron 0-1 en Lviv ante el Shaktar Donetsk.
10:25
A por la bufanda conmemorativa
Algunos aficionados aprovechan para comprar en la tienda del Borussia que está en el centro de la ciudad. «Como sigamos comprando así, a las 12 no va a quedar ninguna bufanda», en referencia a la prenda diseñada por el equipo local conmemorativa del encuentro. Informa Juanma Mallo.
10:24
Primeros hinchas rojiblancos
La hinchada rojiblanca se hizo notar ya ayer en el centro de una ciudad germana a la que ha llegado de mil formas diferentes. Al partido acudirán unos 4.000 aficionados athleticzales. El lunes ya se podía ver a los primeros viajeros rojiblancos. A lo sumo, dos decenas. Este martes a la mañana, el número de hinchas aumentaba a medida que corrían las horas. Más información aquí sobre el ambiente vivido ayer en la ciudad alemana de la mano de Juanma Mallo.
10:17
Los aficionados del Athletic ya se dejan ver en Dortmund
Pese a que quedan once horas para el partido, la afición del Athletic ya se deja ver por las calles de Dortmund. La mayoría desayuna y toma fuerzas en el centro de la ciudad germana y se mezcla con la gente local. Hay muchas camisetas, bufandas y el castellano gana al alemán. Imagen: Juamma Mallo
10:16
Desde Alemania en directo
Sigue en directo en EL CORREO todo sobre el ambiente previo al Borussia Dortmund-Athletic, el segundo encuentro de los rojiblancos en la fase de liga de la Champions. De la mano de corresponsales especiales informaremos sobre todo lo que ocurra en la ciudad alemana antes del partido, que se disputa a las 21.00 horas en el Signal Iduna Park.
10:13
Buenos días desde Dortmund
Al contrario de lo que ocurrió este martes, cuando la ciudad despertó bajo una densa niebla, este miércoles, día del partido entre el Borussia Dortmund y el Athletic, la jornada ha amanecido despejada, sin una sola nube. Eso sí, hace frío pese al sol. Alrededor de 8 grados.
