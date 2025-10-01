En directo, las horas previas del Borussia Dortmund-Athletic

11:35

Más actividades previas: se plantará un roble

Ttambién dentro de la iniciativa Follow Something Unique, sobre las 12:30 del mediodía , una representación del Athletic, acompañada de representantes del Borussia Dortmund, plantará un roble en señal de agradecimiento a la ciudad de acogida.

Junto al roble, se colocará una placa con el siguiente mensaje: “Wir kamen als Rivalen, wir gehen als Freunde. Danke, Dortmund, eskerrik asko” (“Llegamos como rivales, nos vamos como amigos. Gracias, Dortmund, eskerrik asko”).