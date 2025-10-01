Athletic y Dortmund confraternizan antes del duelo: partido de walking football y un roble

El día del Borussia Dortmund-Athletic comenzó como siempre debería ser, con sonrisas y buen ambiente entre ambas hinchadas. La Fundación Athletic ha impulsado una ... previa compartida entre aficiones bajo el eslogan 'Llegamos como rivales, nos vamos como amigos'.

La jornada ha arrancado con un partido de walking football en un campo situado al lado del estadio del Dortmund. Es un juego para veteranos. No se puede correr. El Dortmund tiene un equipo jugadores que superan los sesenta años. Se han medido a una representación de aficionados rojiblancos. «Los del Borussia se han asustado un poco por la edad», confesó Carlos Gurpegui, embajador del Athletic y capitán del grupo de hinchas seleccionados. El equipo alemán estaba dirigido por Kevin Grobkreutz (exjugador del Borussia y campeón del Mundo con Alemania en Brasil'2014).

Se optó por una solución. Un partido entre los seis más veteranos del Athletic, entre ellos los directivos Jon Ruigómez y Josetxu Urrutia, contra jugadores alemanes. Los locales ganaron 2-1 en un duelo de quince minutos. En los otros se han mezclado futbolistas de los dos equipos.

El momento más interesante ha llegado al final. Los jugadores y los alrededor de cuarenta hinchas rojiblancos que han acudido han participado en un alegre tercer tiempo.

El momento de mayor valor simbólico ha llegado cuando representantes de los dos clubes y la vicealcaldesa de la ciudad alemana, Ute Mais, han acudido a un parque situado en las cercanías del estadio a plantar un roble. Es un árbol profundamente arraigado en la cultura vasca y símbolo de fortaleza y longevidad.

En los discursos del Athletic, Dortmund y Ayuntamiento se ha destacado que el roble es una metáfora de lo que los dos clubes quieren fomentar: que la fraternidad deportiva crezca como el pequeño árbol.