Athletic y Dortmund confraternizan antes del duelo: partido de walking football y un roble

Los dos clubes fomentan el hermanamiento de sus aficiones en una jornada con buen ambiente

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Dortmund

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:06

El día del Borussia Dortmund-Athletic comenzó como siempre debería ser, con sonrisas y buen ambiente entre ambas hinchadas. La Fundación Athletic ha impulsado una ... previa compartida entre aficiones bajo el eslogan 'Llegamos como rivales, nos vamos como amigos'.

