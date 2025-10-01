La granadina que hizo una paella para mil rojiblancos en una semifinal de Copa viaja a Dortmund
Gema Retamero invirtió 13 horas en llegar desde la ciudad andaluza a Alemania
Enviado especial. Dortmund
Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:35
Gema Retamero (Granada, 28 años) explica la capacidad del Athletic de traspasar fronteras. Esta joven andaluza es hincha rojiblanca desde niña y sin nadie que ... la iniciara en ese camino. «Soy athleticzale desde muy niña. En el bar de mis padres en Granada ponían todos los partidos y no me perdía ni uno. Nadie de la familia ni de mis amigos es del Athletic, pero a mí me encantó desde el primer momento en el que les vi jugar», cuenta.
No es que sea del Athletic. Es que se desvive por los rojiblancos. Se pudo comprobar en marzo de 2020 cuando organizó en el bar de sus padres en Granada una 'quedada' para comer paella antes de la semifinal de Copa que el Athletic superó con un gol de Berchiche en los minutos finales. «Estaba prevista para cien personas, pero se empezó a correr la voz en los días previos y llegaron peñas de toda España. Acabamos siendo más de 1.000. De hecho, al día siguiente vino la Policía a felicitarnos por nuestra gestión».
Es el tercer partido que verá esta campaña tras los dos primeros de Liga. Ha invertido 13 horas en llegar. «Salí en autocar desde Granada a las 19.00 horas del lunes. Hago unos vuelos Málaga-Palma de Mallorca-Dortmund y llegué el martes a las 08.00 horas», explica. Tiempo y dinero bien invertido. «Estoy convencida de que aquí se acaba la mala racha», se esperanza.
