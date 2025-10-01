El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gema Retamero, primera por la izquierda, con tres amigos de Bilbao ante el estadio del Dortmund. Javier Ortiz de Lazcano

La granadina que hizo una paella para mil rojiblancos en una semifinal de Copa viaja a Dortmund

Gema Retamero invirtió 13 horas en llegar desde la ciudad andaluza a Alemania

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Dortmund

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:35

Gema Retamero (Granada, 28 años) explica la capacidad del Athletic de traspasar fronteras. Esta joven andaluza es hincha rojiblanca desde niña y sin nadie que ... la iniciara en ese camino. «Soy athleticzale desde muy niña. En el bar de mis padres en Granada ponían todos los partidos y no me perdía ni uno. Nadie de la familia ni de mis amigos es del Athletic, pero a mí me encantó desde el primer momento en el que les vi jugar», cuenta.

