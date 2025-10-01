El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gritos en la kalejira contra Ayuso y la prohibición de entrar al campo con banderas de Palestina

Gritos en la kalejira contra Ayuso y la prohibición de entrar al campo con banderas de Palestina

La marcha, encabeza por la Iñigo Cabacas Herri Harmaila, se dirige hacia el Iduna Park

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Dortmund

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:09

La kalejira rojiblanca que se dirige al Iduna Park ha mostrado su descontento por la advertencia de la Policía alemana sobre la prohibición de introducir ... banderas de Palestina en el estadio. El aviso de los agentes se debe a la normativa de la UEFA que penaliza exhibir «pancartas o elementos análogos o similares de carácter comercial, político, social, religioso o reivindicativo en cualquier sentido ajenos al deporte» en los estadios donde se disputan las competiciones. No es un caso aislado en Dortmund, sino algo que debe cumplirse en todos los recintos donde se disputan torneos bajo el amparo del organismo europeo.

