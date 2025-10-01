Gritos en la kalejira contra Ayuso y la prohibición de entrar al campo con banderas de Palestina

La kalejira rojiblanca que se dirige al Iduna Park ha mostrado su descontento por la advertencia de la Policía alemana sobre la prohibición de introducir ... banderas de Palestina en el estadio. El aviso de los agentes se debe a la normativa de la UEFA que penaliza exhibir «pancartas o elementos análogos o similares de carácter comercial, político, social, religioso o reivindicativo en cualquier sentido ajenos al deporte» en los estadios donde se disputan las competiciones. No es un caso aislado en Dortmund, sino algo que debe cumplirse en todos los recintos donde se disputan torneos bajo el amparo del organismo europeo.

Los hinchas que forman parte de la kalejira, organizada y encabezada por la Iñigo Cabacas Herri Harmaila, han gritado proclamas como «Palestina askatu». Entre otras proclamas, también se ha escuchado «Ayuso, entzun, pim pam pum», en referencia al rifirrafe político entre el lehendakari Imanol Pradales y la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Está previsto que la próxima semana se celebra una reunión de la UEFA en Zúrich para votar la posible expulsión de Israel de estas competiciones. El aviso de las autoridades alemanes llega después de que en la tribuna norte de San Mamés se desplegase una pancarta de grandes dimensiones en apoyo al pueblo palestino en los instantes previos al inicio del encuentro entre el Athletic y el Arsenal. «Estaremos a tu lado desde hoy hasta el último día» era el mensaje que podía leerse sobre los colores de la bandera palestina.

Normativa

La reivindicación colgaba de la zona que divide la tribuna en zona alta y zona baja. Ha sido colocada a iniciativa de la Herri Harmaila. La cuenta del grupo Iñigo Cabacas, uno de los que componen el fondo de animación, publicó entonces varias imágenes, compartidas por jugadores como Iñaki Williams y Maroan a través de sus redes sociales.

Queda saber si la UEFA multa al Athletic por mostrar este símbolo, ya que la normativa penaliza exhibir «pancartas o elementos análogos o similares de carácter comercial, político, social, religioso o reivindicativo en cualquier sentido ajenos al deporte». Por ejemplo, a raíz de dicha obligación, el personal de seguridad del Real Madrid impidió este mismo martes acceder al Santiago Bernabéu con banderas palestinas a varios aficionados. Algo que se aplica en el resto de estadios, como en el caso del Iduna Park.