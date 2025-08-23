La Policía Municipal requisa ya 180 kilos de comida sin control sanitario, el doble que en la Aste Nagusia del año pasado Los datos superan los del conjunto de la Semana Grande de 2024 cuando los agentes decomisaron 95 kilos de productos

La Policía Local de Bilbao intensifica estos días el control del recinto festivo para que no se venda comida sin control sanitario.

Leire Pérez Bilbao Sábado, 23 de agosto 2025, 13:12 Comenta Compartir

La Policía Municipal de Bilbao ha requisado en lo que va de Aste Nagusia un total de 180 kilos de comida sin control sanitario en 51 puestos. Las actuaciones policiales se han llevado a cabo hasta las 07.00 horas de este sábado. Y a buen seguro, la cifra aumentará considerablemente una vez se contabilicen los productos incautados a lo largo del día de hoy sábado, una de las jornadas en las que más personas disfrutan de los festejos. De hecho, según adelantó este viernes el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, «tan solo durante el miércoles y el jueves se decomisaron más de 100 kilos de comida sin control sanitario».

Los datos aportados esta mañana por el Ayuntamiento de Bilbao superan los del conjunto de la Semana Grande del año pasado. Entonces, los agentes decomisaron «un total de 95 kilos de productos», han recordado fuentes municipales.

Aburto ha reiterado en los últimos días la importancia de actuar contra la venta ambulante y los productos perecederos que carecen de «seguridad y trazabilidad alimentaria». «Es relevante», ha insistido mientras ha apelado a la «responsabilidad de la ciudadanía» para que, dentro del recinto festivo, se consuma alimentos en las «txosnas, que sí pasan inspecciones sanitarias y tienen todas las garantías».

El regidor bilbaíno ha puesto este año a la venta ambulante, tanto de comida como de ropa, el llamado 'top manta', en el punto de mira. Aburto ha apelado a la colaboración ciudadana en varias de sus intervenciones y ha remarcado que «no lo podemos permitir».

Cordón policial

Desde el primer día de fiestas los agentes han extremado el control en el recinto festivo. A través de un cordón policial en la plaza Erkoreka y el puente de El Arenal intentan evitar que los vendedores accedan a la zona festiva. A lo largo de esta semana han requisado grandes cantidades de comida y bebida, pero también otros utensilios para cocinar como barbacoas, braseros o bombonas de gas. Esta forma de actuar está resultando más eficaz que levantar los puestos una vez instalados en El Arenal. «Los agentes no miran a otro lado», ha insistido el primer edil. En todo caso, Aburto ha asegurado que «no podemos fiarlo todo al Ayuntamiento y a la Policía», ha subrayado.

El lunes la Policía municipal también desmanteló un campamento de unas treinta de tiendas instaladas en la plaza del Gas, a escasos metros del Ayuntamiento, en las que se habían establecido manteros llegados de varias ciudades de España.