Asier Villalibre, durante el Mirandés-Racing disputado este sábado en Mendizorroza. Avelino Gómez

Villalibre marca en Mendizorroza dos años y medio después

El ariete, cedido por el Alavés, certificó la victoria del Racing en su visita al Mirandés cuando apenas llevaba unos segundos en el césped

E. C.

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:32

Asier Villalibre volvió a marcar en Mendizorroza casi dos años y medio después. Lo hizo con la camiseta del Racing ante el Mirandés, que juega sus partidos como local en el estadio vitoriano por las obras de Anduva. El ariete vizcaíno, cedido por el club albiazul hasta final de temporada, certificó el sábado la victoria del conjunto verdiblanco (1-3) al anotar el tercer tanto a pase de Peio Canales.

Villalibre empujó a placer el pase de la muerte de su compañero en una acción sencilla, pero confirmó el dulce momento que atraviesa en el Racing, líder de Segunda y firme candidato al ascenso. El 'Búfalo', de hecho, apenas llevaba unos segundos en el terreno de juego tras sustituir a Jeremy Arévalo a los 72 minutos de partido.

Es el sexto gol de Villalibre en lo que va de temporada en Segunda, que lo convierten en el segundo máximo artillero de la categoría de plata. El único futbolista que lo supera es precisamente Jeremy Arévalo, con siete dianas. Pero su otro compañero en punta, Andrés Martín, acumula también media docena de tantos, los mismos que el delantero vizcaíno. Villalibre trata de hacerse un hueco en una feroz competencia en el puesto de '9'.

Para encontrar el último gol que celebró Villalibre en Mendizorroza hay que remontarse casi dos años y medio atrás. En concreto, al 8 de junio de 2023, cuando marcó ante el Eibar en el minuto 88 (2-0) en la semifinal del play off de ascenso a Primera. El ariete, que nueve días después se convirtió en el héroe albiazul al convertir el penalti que devolvió al Alavés a Primera, regresó al Athletic, donde apenas tuvo protagonismo. El pasado curso, cuando aterrizó en el Alavés ya en propiedad, sólo pudo celebrar una diana, de penalti ante la Real Sociedad en Anoeta en la tercera jornada.

