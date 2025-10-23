Villalibre habla sobre sus problemas de salud mental: «Al final tienes miedo hasta de que te pasen el balón» El delantero, cedido en el Racing por el Alavés, reconoce el «miedo» que plantean esas situaciones, pero también se ha visto capaz de «avanzar y aprender»

Jon Aroca Jueves, 23 de octubre 2025, 12:03 Comenta Compartir

Asier Villalibre vive un momento dulce en el Racing. El delantero, cedido por el Deportivo Alavés hasta el final de temporada, ha marcado cinco goles en las primeras diez jornadas y pelea tanto por el ascenso con el equipo cántabro -que es líder de Segunda- como por el galardón de máximo goleador de la categoría. Aunque no todo ha sido sencillo para un jugador al que la confianza ha mermado hasta el punto de plantearse su futuro en el fútbol.

Así lo reconoció este jueves en una entrevista ofrecida al programa El Larguero, de la Cadena Ser. En ella trató sus problemas de salud mental a raíz de momentos de escasa continuidad sobre el césped. «He tenido etapas en las que no estás jugando mucho y en las que, cuando te toca, te pones una presión encima de que tienes que hacerlo bien porque, si no, no vas a tener otra vez esos minutos. Al final tienes miedo hasta de que te pasen el balón porque dudas de todo», explicaba el ariete de Gernika.

Como racinguista ha podido volver a sentir esa continuidad. En el Alavés le costó. Tras una primera etapa clave en Segunda para conseguir el ascenso y otro año en el Athletic, su primer curso en propiedad le deparó un rol más que secundario. Solo jugó 18 partidos y marcó un gol en apenas 445 minutos; menos incluso de los que ya ha disputado este curso (538) en la categoría de plata. Eso le hizo darle demasiadas vueltas a la cabeza. «Dudas de cómo vas a controlar un balón, de qué vas a hacer con él y, a veces, hasta piensas en no aparecer mucho, aunque parezca contradictorio porque eres delantero y quieres meter goles. Es difícil llevarlo mentalmente. Al final, es ese miedo que te metes a ti mismo, no es fácil de llevar», expuso.

Un desgaste que le ha llevado incluso a plantearse su futuro en el fútbol. «Es jodido. Pero sí que ha habido momentos en los que he pensado que no tenía el nivel, que igual no debería hacerlo y que el fútbol me quitaba más de lo que me daba. En ese momento pensaba que quería darle más importancia a mi vida, que es a mi familia, a la gente que quiero y, a veces, pues dudas de todo lo que te puede quitar», ha reconocido.

Pero también cree que ha progresado en los últimos años. Que ha sido capaz de entender lo que le pasa y trabajar para reforzar su mente. «Yo he tenido la suerte de poder avanzar con ello y aprender que es una parte más, pero sé que es una situación muy complicada», ha destacado. «Tienes esa sensación de que te infravaloras, te haces de menos, te haces pequeñito, es algo que lo llevas más en el día a día. A veces la cabeza nos hace tener malas pasadas. Es jodido darse cuenta, pero bueno. Poco a poco, y con ayuda, porque he tenido mucha ayuda, me he ido dando cuenta», sentencia.