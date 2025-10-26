La mejoría del Mirandés es insuficiente ante la calidad del líder

Dio la mejor imagen en lo que va de temporada, pero sólo durante el primer tiempo. En el minuto 44, el Racing empató y en ... la segunda mitad el primer clasificado demostró su talento y pegada para evitar que el Mirandés lograse la primera victoria del curso como local. Se resiste. No hay manera en Mendizorroza.

Mirandés Nikic, Novoa (Tamarit, m. 71), Juan Gutiérrez, Martín (Petit, m.80), Iker Córdoba, Pablo Pérez; Thiago, Barea (Marino, m, 71), Cardero (El Jebari, m. 75); Marí (Eto'o, m. 75) y Carlos Fernández. 1 - 3 Racing Ezkieta, Mantilla, Pablo Ramón, Facu, Mario García; Maguette (Íñigo, m. 71), Puerta; Andrés Martín (Suleiman, m. 85), Peio Canales (Yeray (m. 90), Íñigo Vicente (Castro, m. 85) y Yeremy (Villalibre, m. 71). Goles: 1-0, m. 30: Cardero; 1-1, m. 44: Yeremy; 1-2, m. 58: Canales; 1-3, m. 72: Villalibre

Árbitro: A ndrés Fuentes amonestó a los locales Marí (m. 41), Iker Córdoba (45+3), al técnico Fran Justo (m. 56), a Pablo Pérez (m. 74), Juan Gutiérrez y a Thiago (90+6) y a los visitantes Maguette (m. 39) y Puerta (m. 90+6)

Incidencias: 3.238 espectadores; 400 de ellos racinguistas. Los jugadores del Mirandés entraron con una camiseta en apoyo a Pablo López. En el fondo de animación desplegaron una pancarta en recuerdo del conocido peñista Roberto Díez, fallecido hace una semana.

Los de Justo merecieron irse al descanso con ventaja y por más de un gol, desperdiciaron claras ocasiones, pero se marcharon a los vestuarios con empate. Un golpe muy duro. En la reanudación nada pudieron hacer ante la calidad del cuadro de Santander.

Nikic recuperó la titularidad, al igual que el delantero Carlos Fernández tras superar sus molestias. Compartió línea con Marí (dos delanteros juntos). Cardero volvió a la alineación y coincidieron en la medular Baeza y Thiago Helguera cuando con anterioridad se habían alternado en el once inicial en el puesto de pivote. Enfrente, los exrojillos Íñigo Vicente y Pablo Ramón en las filas del Racing.

Mucho ritmo e intensidad, en un duelo de continuas idas y venidas. Eso es lo que ambos contendientes propusieron con una visión muy amable del Mirandés, que jugaba sus mejores minutos como local en Mendizorroza. Con llegadas y las ideas muy claras, dispuso en menos de cinco minutos de tres oportunidades muy nítidas.

Corría el minuto 18 cuando un preciso centro fue rematado de cabeza por Marí para que el balón se fuera por encima del larguero. Dos minutos después, una fenomenal jugada combinativa en la que intervinieron todos los atacantes acabó culminada por Cardero; la hinchada rojilla cantaba gol, pero Facu salvó a los suyos tirándose al suelo. Y uno después, un tiro con mucha intención también de Cardero se marchó fuera por muy poco.

Los rojillos se gustaban porque estaban sometiendo a un líder que, no obstante, exhibía peligro en ataque por medio de Andrés Martín. Con su indudable calidad, pinchó el cuero, se fue por la banda izquierda y su disparó salió lamiendo el poste.

El encuentro era muy entretenido. Los mirandesistas habían llegado más veces con opciones al área rival que en los cuatro partidos anteriores en la condición de local. Thiago lo quiso probar también y su chut obligó a Ezkieta a lucirse.

Tanto fue el cántaro a la fuente que finalmente... los jabatos obtuvieron premio a su fenomenal encuentro. Cardero, al recoger un rechace dentro del área, cruzó con la pierna izquierda fuera del alcance del meta visitante. Media hora de juego, la mejor sin duda de toda la temporada, ante un contrario que llegaba con la vitola de dominador de la categoría.

Quedaba demostrado que este Mirandés también sabe jugar al ataque y muy bien. Nada había del timorato conjunto que se había visto en muchas ocasiones. Claro que los de Santander, principalmente de medio del campo hacia arriba, rebosan calidad a raudales. De vez en cuando sus peloteros generaban inquietud, bien solventada hasta entonces por los de casa.

El choque enfilaba el final del primer tiempo cuando se reclamó penalti sobre Carlos Fernández. El saque de esquina no pudo ser concretado a pesar de la salida en falso del cancerbero foráneo. Los de Fran Justo seguían a lo suyo. Sin amedentrarse y con vocación ofensiva pese a ir por delante en el electrónico.

Sin embargo, el Mirandés sufrió lo injusto que es el fútbol. En el 44, una pelota al espacio para Yeremy, que se hizo hueco en el área y chutó con la zurda, terminó en el empate a un gol. Un golpe muy duro justo antes del descanso. Había generado mucho más el cuadro de Miranda, pero la pegada de los blanquiverdes igualó una contienda en la que estaba dando la cara.

El Racing tiene dinamita arriba. Volvió a quedar patente tras una pérdida de balón de Barea. En el barullo posterior dentro del área, Peio Canales remató y entre Juan Gutiérrez y Nikic, quienes no pudieron rechazar, hicieron que volteara el marcador.

Estaba siendo injusto, pero la tremenda calidad de los visitantes, la inconsistencia defensiva y los errores propios impedían el triunfo rojillo.

Novoa se dobló el tobillo y tuvo que dejar el césped con visibles muestras de dolor para que se incorporara Tamarit. También se sumaron Marino y Eto'o, si bien lo que llegó fue el tercero de los foráneos en otra acción brillante de la delantera santanderina. Villalibre, que acababa de entrar, también hizo su gol. Justo jugó con tres puntas al dar entrada a Petit, pero ya nada cambió.