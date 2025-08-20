Juan Cruz, pretendido por el Alavés, se plantea pedir el permiso de paternidad

Juan Cruz, uno de los objetivos del Alavés en este mercado de verano, se plantea acogerse al permiso de paternidad, según ha publicado este ... miércoles 'Marca'. Sería la primera vez que un futbolista profesional lo solicita, un gesto que en el entorno 'pepinero' se ha interpretado como una nueva medida de presión para facilitar su salida. El jugador ha expresado su deseo de volver a Primera y cuenta con otras ofertas. Además del club albiazul, el Rayo Vallecano está interesado en su fichaje. Sin embargo, la operación no resulta nada sencilla, ya que el Leganés se resiste a rebajar de forma drástica su cláusula de rescisión, de 10 millones de euros, una cantidad que se encuentra muy por encima de lo que plantean sus pretendientes.

Cruz tiene un valor de mercado de cinco millones de euros, según el reputado portal 'Transfermarkt', y llegó hace un año a Leganés procedente del Betis a cambio de un millón de euros. El club pepinero pagó ese millón por el 60% de los derechos del futbolista, por lo que aún el 40% restante pertenece al club sevillano. Es decir, si el Leganés vendiese a su futbolista casi la mitad de lo ingresado iría a las arcas verdiblancas. De ahí, que los madrileños se muestren inflexibles.

En cualquier caso, entre los equipos más interesados continúa el Alavés. Los vitorianos consultaron al Leganés el precio de Cruz pero cuando escucharon la cantidad se frenaron en seco, tal y como adelantó EL CORREO. Hubo una segunda oferta, pero también lejos de los diez millones exigidos. Pero no ha dejado de tenerlo en el radar. En las últimas semanas la operación parecía cerca de desbloquearse por las presiones que el propio futbolista estaba ejerciendo internamente. De hecho, se encuentra apartado, no ha participado en pretemporada y no fue convocado a la primera jornada de Liga. El otro equipo que puja fuerte es el Rayo.

Aun así, la postura del Leganés es el principal obstáculo. «Ese contrato se puede negociar pero no puedes pretender que el club acepte algo que no está dispuesto a aceptar. A día de hoy lo que nos ha llegado no estamos dispuestos a aceptarlo porque lo vemos insuficiente», afirmó el director deportivo del Leganés, Andrés Pardo, el pasado mes de julio al ser preguntado por la situación del futbolista.

«Nos transmite que quiere salir. Pero esto no es una situación unilateral donde el jugador tenga que decidir. Aquí hay una parte donde nosotros exigimos un respeto. Hay un contrato firmado y hay una situación donde se puede dar o no se puede dar», zanjó. El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, reconoció el interés por Cruz, «uno de los nombres que están sobre la mesa» de la entidad vitoriana, aunque situó lejos el acuerdo. «A día de hoy no tenemos una ventana abierta a una posible transferencia», advirtió.

En cualquier caso, las aguas bajan revueltas en Leganés, que de momento puede permitirse una posición firme por su saneada situación económica. Cuenta con la ayuda otorgada por LaLiga al ser uno de los tres equipos descendidos el curso pasado, que en este caso asciende a ocho millones de euros, y ha obtenido 20 millones por el traspaso al Leipzig de su extremo, en edad juvenil, Yan Diomande. Es decir, el club madrileño no tiene una imperiosa necesidad de venta. No obstante, tampoco parece lo más deseable tener aparcado a un futbolista como Cruz.