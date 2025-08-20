El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Cruz, pretendido por el Alavés, se plantea pedir el permiso de paternidad

El extremo es un objetivo albiazul, pero también del Rayo. Desea salir y está apartado, pero el Leganés se resiste a rebajar su cláusula de rescisión, que asciende a 10 millones de euros

Alain Mateos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:47

Juan Cruz, uno de los objetivos del Alavés en este mercado de verano, se plantea acogerse al permiso de paternidad, según ha publicado este ... miércoles 'Marca'. Sería la primera vez que un futbolista profesional lo solicita, un gesto que en el entorno 'pepinero' se ha interpretado como una nueva medida de presión para facilitar su salida. El jugador ha expresado su deseo de volver a Primera y cuenta con otras ofertas. Además del club albiazul, el Rayo Vallecano está interesado en su fichaje. Sin embargo, la operación no resulta nada sencilla, ya que el Leganés se resiste a rebajar de forma drástica su cláusula de rescisión, de 10 millones de euros, una cantidad que se encuentra muy por encima de lo que plantean sus pretendientes.

