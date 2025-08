El Alavés se lanza a por Juan Cruz, que «presiona» para abandonar el Leganés

El Alavés se ha lanzado con decisión a por el fichaje de Juan Cruz. Según ha podido saber EL CORREO, el club albiazul apuesta fuerte ... por la incorporación del habilidoso extremo hispanoargentino de 25 años. Zurdo y con capacidad para actuar en las dos bandas, posee un perfil desequilibrante que atrae a la entidad vitoriana. No sólo por su desborde, sino por su capacidad de jugar también a pierna cambiada para reforzar el juego interior que persigue Coudet. Una versatilidad que empuja a pujar por él.

El conjunto vitoriano ya ha movido ficha para hacerse con los servicios del jugador que el curso pasado destacó en Butarque. Lo hizo con un primer acercamiento, pero el Leganés le pidió cerca de 8 millones que le obligaron a frenar. Pero el contexto ha cambiado en los últimos días, tanto por el dinero ingresado por el Alavés este verano como por el deseo del futbolista de buscar acomodo en Primera.

La última propuesta presentada, de la que no han trascendido detalles, por el momento no alcanza lo que pide el conjunto 'pepinero' por el atacante, que tiene contrato hasta 2028. Sin embargo, abre la puerta a llegar a un término medio, tal y como demuestran las últimas declaraciones del director deportivo del Leganés, Andrés Pardo. «Ese contrato se puede negociar pero no puedes pretender que el club acepte algo que no está dispuesto a aceptar. A día de hoy lo que nos ha llegado no estamos dispuestos a aceptarlo porque lo vemos insuficiente», apuntó el dirigente.

25 años tiene el futbolista que la temporada pasada militó en el Leganés. Llegó desde el Betis.

10 millones es la cláusula del futbolista, que tiene contrato con el Leganés hasta 2028.

No hizo una referencia expresa al Alavés, pero fuentes consultadas por este periódico apuntan a que existe una nueva oferta en firme. Y que el Alavés ha tomado la delantera en unas negociaciones en las que también estaban el Rayo Vallecano y el Celta. Este último parece haber perdido el interés tras firmar a Bryan Zaragoza. A falta de ver si se desbloquea el acuerdo, las mismas fuentes apuntan a que hay «muchas posibilidades» de que se pueda terminar materializando.

De hecho, Pardo censuró en rueda de prensa la «presión» que está ejerciendo Cruz para tratar de abandonar el equipo. «Nos transmite que quiere salir. Pero esto no es una situación unilateral donde el jugador tenga que decidir. Aquí hay una parte donde nosotros exigimos un respeto. Hay un contrato firmado y hay una situación donde se puede dar o no se puede dar». Un escenario que ha generado un severo malestar en la entidad madrileña. «¿Enfadados con Juan Cruz? Sí, es así», reconoció. «No vamos a aceptar presión».

La operación se activó tras el descenso del Leganés. El jugador en todo momento ha mostrado su deseo de continuar jugando en la élite. Considera que a sus 25 años bajar a la categoría de plata puede afectar a su progresión. «Entiendo que cuando hay un descenso haya chicos que quieran jugar en Primera», admitió Pardo. En ese radar destaca el nombre del Alavés. Las características de Cruz gustan en las oficinas del Paseo de Cervantes.

En el Leganés, Cruz combinó ambas demarcaciones: banda derecha a izquierda. Desde el flanco derecho explotó su conducción con la pierna izquierda hacia dentro. Unas cualidades que abrirían una vía para la subida del lateral. Aunque es capaz de partir desde la izquierda, una parcela que ocupa Aleñá desde su llegada, incluso en esta segunda etapa. Sin embargo, en el club sitúan al catalán en una posicíon más centrada para reforzar la creación del juego. «Más por dentro que por fuera. No sería para jugar en banda», explicó Fernández poco antes de que se completara la operación con el Getafe.

Fichado tras el ascenso

Mientras se decide su futuro, Juan Cruz sigue sin entrenar con el resto del grupo. El futbolista trata de evitar sufrir una lesión que pueda condicionar un posible traspaso. De hecho, el martes tampoco viajó para afrontar los amistosos contra el Alcorcón y el Oviedo. El club argumentó su ausencia en la convocatoria por problemas físicos para el primer encuentro y una decisión técnica para el segundo encuentro.

La dirección deportiva 'pepinera' se acoge al contrato. «Creo que a ningún jugador se le obliga a firmar un contrato. Coge el boli con su mano y lo firma con unas condiciones». Un acuerdo que tiene su origen el 1 de febrero de 2024. Juan Cruz marchó cedido al Leganés, procedente del Betis. El club madrileño apostó por el extremo para tratar de ascender a Primera. La operación incorporó una opción de compra obligatoria si lograban regresar a la élite. Un objetivo que finalmente alcanzaron.

La incorporación de Cruz pondría la guinda a las bandas, tras cerrar el centro del campo con Aleñá, Calebe y Pablo Ibáñez. Un mercado en el que el Alavés también ha fichado a Yusi, Jonny Otto y Raúl Fernández. Y que sigue explorando en busca de un delantero y un central tras las salidas de Panichelli y Mouriño.