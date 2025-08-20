El Alavés acelera por un central, un extremo y un delantero centro para cerrar su plantilla

El contador del mercado de fichajes ya marca menos de dos semanas. El lunes 1 de septiembre bajará la persiana de un zoco en plena ... ebullición, como acostumbra en una fechas propicias para encontrar oportunidades mercantiles inesperadas. El Deportivo Alavés no es ajeno a esa vorágine, aunque en su caso puede esgrimir el hecho de contar con una plantilla consolidada, todos sus futbolistas inscritos -de nuevo, la pelea contra el límite salarial marca muchos movimientos- y, también, la calma que le dio el triunfo de la primera jornada contra el Levante. Con pleno de puntos en su casillero afronta la búsqueda de tres perfiles llamados a rematar el bloque de jugadores del Chacho Coudet.

Tres jugadores, eso sí, llamados a ocupar un rol predominante en la jerarquía albiazul pese a aterrizar casi sobre la bocina. El Alavés persigue los fichajes de un defensa central, un extremo y un delantero centro que completen una plantilla con ciertas carencias en esas tres posiciones. Futbolistas que, a su vez, ofrezcan mayores alternativas al Chacho Coudet y que ofrezcan ese extra de calidad que pueda resultar determinante. Para dos de esas parcelas, la dirección deportiva albiazul tiene claros los nombres: Lucas Boyé en la delantera y Juan Cruz como extremo. Ambas operaciones marchan a ritmos distintos, aunque los dos argentinos de Granada y Leganés son las primeras opciones que maneja Sergio Fernández.

De los dos, el movimiento más avanzado es el de Boyé. Como informó ayer EL CORREO, fuentes cercanas a la operación confirmaron que «está avanzada» y que ambas partes trabajan para sellar el acuerdo. Los intereses de Granada y Alavés están alineados. El club nazarí necesita dar salida a algunos jugadores para poder inscribir a los futbolistas que ha fichado y la entidad albiazul cree que el argentino, de 29 años, puede casar bien con Toni Martínez y Mariano. Solo queda acordar una cifra satisfactoria, dado que el interés mostrado por otras entidades, entre ellas el Elche, se ha difuminado.

Aunque el club ilicitano se mantiene en un segundo plano porque conserva el 30% de sus derechos económicos tras su traspaso al Granada hace dos temporadas. El club andaluz tiene el otro 70%, lo que le obligaría a repartir parte de lo ingresado. Eso ha elevado sus pretensiones, que en un primer momento se situaron en los 10 millones de cláusula, que ha ido descendiendo con el paso de las semanas. Algunas fuentes sitúan la cifra en torno a los 4 millones de euros, dos menos de lo que pagó por él el Granada. El último escollo antes de que Boyé sea albiazul.

Diferente es el caso de Cruz (25 años). Tanto porque el Leganés no necesita vender -ha ingresado 20 millones este mercado por la venta de Diomandé- como porque el jugador ha llamado la atención de varias entidades que se mantienen en la pelea. Aunque su situación interna en la entidad sí que emplaza a todas las partes a buscar una salida. El jugador ha mostrado su deseo de competir en Primera y fruto de esas desavenencias ha permanecido en un segundo plano en la pretemporada y tampoco tuvo minutos en el estreno liguero.

Polivalencia y calidad

La primera demanda del Leganés, ocho millones de euros, se encontraba lejos del planteamiento albiazul. Pero el tramo final del mercado puede facilitar que todas las partes se encuentren para que Cruz se sume a una parcela en la que el club cuenta con Abde y Aleñá. Su fichaje permitiría al catalán jugar por dentro y también pondría la polivalencia de Cruz al servicio de Coudet.

El último frente es el más incierto. La inesperada salida de Santiago Mouriño generó un considerable agujero en el centro de la defensa. El Alavés contaba con el uruguayo y con Garcés como pareja de centrales titular, pero la marcha del primero hizo que Coudet ubicase en esa parcela contra el Levante a Tenaglia por delante de Diarra y un Maras que sigue llamado a salir. El club rastrea el mercado en busca de un zaguero de garantías con galones de titular, pero las opciones son escasas y el escaso margen de tiempo obliga a actuar con celeridad. Pero el Alavés tiene claro que necesita un central que refuerce una parcela capital para amarrar una permanencia menos sufrida.