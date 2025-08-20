El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lucas Boyé, con el Granada, y Juan Cruz, con el Leganés.

El Alavés acelera por un central, un extremo y un delantero centro para cerrar su plantilla

El club negocia por Boyé, mantiene su interés por Juan Cruz y busca un zaguero con galones para acompañar a Garcés

Jon Aroca

Jon Aroca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:50

El contador del mercado de fichajes ya marca menos de dos semanas. El lunes 1 de septiembre bajará la persiana de un zoco en plena ... ebullición, como acostumbra en una fechas propicias para encontrar oportunidades mercantiles inesperadas. El Deportivo Alavés no es ajeno a esa vorágine, aunque en su caso puede esgrimir el hecho de contar con una plantilla consolidada, todos sus futbolistas inscritos -de nuevo, la pelea contra el límite salarial marca muchos movimientos- y, también, la calma que le dio el triunfo de la primera jornada contra el Levante. Con pleno de puntos en su casillero afronta la búsqueda de tres perfiles llamados a rematar el bloque de jugadores del Chacho Coudet.

