Ibáñez busca un centro en el partido contra el Levante. Jesús Andrade
Deportivo Alavés

Ibáñez: «En pretemporada nos han metido mucha caña física, pero ahora estamos disfrutando»

El centrocampista albiazul celebra que le ha «costado poco» adaptarse y destaca la «libertad» que le da Coudet en el medio

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 19 de agosto 2025, 12:35

Pablo Ibáñez lleva apenas dos meses en el Deportivo Alavés, pero transmite la sensación de llevar toda la vida vistiendo los colores albiazules. El ... centrocampista navarro llegado desde Osasuna arrancó como titular en el centro del campo ante el Levante, donde mostró los detalles positivos que ha ido enseñando a lo largo de todo el verano. Ibáñez ve que su adaptación ha sido inmediata.

