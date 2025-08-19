Ibáñez: «En pretemporada nos han metido mucha caña física, pero ahora estamos disfrutando»

Pablo Ibáñez lleva apenas dos meses en el Deportivo Alavés, pero transmite la sensación de llevar toda la vida vistiendo los colores albiazules. El ... centrocampista navarro llegado desde Osasuna arrancó como titular en el centro del campo ante el Levante, donde mostró los detalles positivos que ha ido enseñando a lo largo de todo el verano. Ibáñez ve que su adaptación ha sido inmediata.

A su juicio, las similitudes entre Alavés y Osasuna han sido un factor importante al respecto. «Me he intentado adaptar lo antes posible, hablando con los compañeros, con los que llevan más tiempo y la gente de aquí. Vengo de un club y una ciudad parecida, así que me ha costado poco», ha explicado este martes el navarro en rueda de prensa. Ahí ha valorado el buen inicio de curso de su equipo tras el triunfo contra el club granota.

«Ya lo había visitado, pero tenía muchas ganas y fue increíble. El estallido final fue una locura. Estamos muy contentos todos con la afición», ha destacado. «Era un día esperado. Fue inmejorable. Fue una euforia muy grande», ha insistido. Se da la casualidad de que su último partido antes de abandonar Osasuna fue también en Mendizorroza. Entonces ya tenía avanzado su fichaje por el Alavés. Ahora destaca la «libertad» que le ofrece Coudet con balón a la hora de jugar «entre líneas».

Ese triunfo, aunque agónico, cree que es clave a la hora de redoblar la motivación en un inicio de curso que siempre es terreno abonado a las incógnitas. «Tiene mucha importancia. Los inicios son muy importantes porque marcan la temporada. Los equipos pueden tener más dudas y es clave estar bien física y mentalmente. Hay que darle mucha importancia», ha analizado.

Un Betis «muy complicado»

Consecuencia, percibe, del intensísimo trabajo realizado durante una pretemporada muy centrada en el aspecto físico que, sin embargo, ha permitido al Alavés llegar mejor que otros en ese apartado. «Diría que la más dura de mi carrera. Nos han metido mucha caña, pero ahora lo estamos disfrutando», asegura.

Algo importante para afrontar el exigente encuentro ante el Betis de este viernes. El conjunto verdiblanco llegará a la cita tras empatar el lunes en el campo del Elche, pero con la etiqueta de ser de nuevo un claro candidato a disputar competiciones europeas. Un salto de nivel al que hacer frente. «Con una victoria se encara mejor. Mentalmente estamos mejor. Nos viene un rival muy complicado», ha reconocido Ibáñez.