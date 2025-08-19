El Alavés acelera por Lucas Boyé

El Alavés y el Granada aceleran para cerrar el traspaso de Lucas Boyé (San Gregorio, Argentina, 1996). Fuentes cercanas a la negociación reconocieron ayer a ... EL CORREO que la operación «está avanzada» y que ambas partes trabajan para sellar el acuerdo. El Granada necesita vender con urgencia y está dispuesto a desprenderse del que hoy es su principal activo futbolístico, que además tiene fácil salida en el mercado. El delantero, además, ve con buenos ojos recalar en el Alavés para regresar a Primera, donde suma más de un centenar de partidos, mientras que el club vitoriano busca un jugador de su perfil, capaz de aguantar la pelota para dar oxígeno al juego, fiable en el juego aéreo y con facilidad para asociarse.

Los albiazules se han quedado prácticamente solos en la carrera por hacerse con el ariete tras el paso atrás que han dado el Rayo y River Plate, que mostraron cierto interés en las últimas semanas. El motivo principal es que el Alavés posee buenas cartas en la negociación y que el tiempo juega a su favor.

El conjunto nazarí se encuentra en un escenario complejo. Actualmente sólo cuenta con 15 futbolistas inscritos en la plantilla, por lo que necesita ingresos para poder dar de alta al resto. De ahí que acceda a traspasar -la única opción que contempla- a su jugador más relevante, del que posee el 70% de los derechos (el Elche cuenta con el resto). El conjunto albiazul, por su lado, maneja los tiempos sin prisa al contar con dos delanteros que ya se disputan la titularidad como Toni Martínez y Mariano. Además, la reciente lesión que ha sufrido el argentino (esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda) le impide rendir de inmediato, lo que también ha disuadido a conjuntos con mayores urgencias. El Elche, sin ir más lejos, acaba de concretar las incorporaciones de André Silva y Rafa Mir, dos 'nueves' de referencia.

Cambio de escenario

Boyé era uno de los nombres que el conjunto vitoriano tenía encima de la mesa desde el comienzo de la pretemporada. Pero el precio de salida, el de la cláusula de rescisión de 10 millones, hicieron inviable cualquier acuerdo. Desde entonces, sin embargo, el escenario ha dado un vuelco con el inicio de la competición y las dificultades económicas del Granada. Algunas fuentes cercanas a la operación, de hecho, sitúan la cifra del traspaso en torno a los 4 millones de euros, a la espera de que se produzca el apretón de manos. El Alavés apuesta así por un jugador con experiencia en LaLiga (Celta, Elche y Granada) y que, en principio, en dos o tres semanas recibirá el alta médica.

El conjunto albiazul ve en el delantero argentino la pieza que necesita para completar la delantera actualmente compuesta por Toni Martínez y Mariano. En el primer partido de la temporada Coudet dio la titularidad al murciano, que respondió a la confianza con gol. La temporada pasada le tocó vivir a la sombra de Kike García y su salida al Espanyol le abre una oportunidad para pelear por hacerse con el '9'. Una posición para la que también se postula Mariano, quien estuvo a punto de firmar el debut perfecto con un remate que el meta del Levante desvió con una estirada. El jugador aquejó en los primeros días la falta de ritmo de competición -ha estado un año sin equipo-, pero poco a poco va engrasando la maquinaría.

Con la delantera perfilada en caso de que se cierre el fichaje de Boyé, el foco ahora se centra en la defensa albiazul. Ante el Levante, Coudet tuvo que reconstruir la zaga para armar la muralla que en el tramo final de la temporada pasada cosechó gran parte de los éxitos. En la ecuación ya no podía contar con Mouriño, ni Abqar, ni Sedlar ni tampoco Pica. Por las pruebas de la pretemporada, hubo un momento en que la alternativa que ganaba más enteros parecía ser Parada. Sin embargo, el técnico argentino se decantó por Tenaglia, por su experiencia en la posición hace dos temporadas y su mayor recorrido en Primera.

Un central, la prioridad

El director deportivo albiazul, Sergio Fernández, reconoció que en su hoja de ruta trabajan en cerrar la llegada de un central. Un escenario alterado por la salida de Mouriño. La prioridad es un jugador de rendimiento inmediato que pueda actuar junto a Garcés, actualmente el único central que tiene el Chacho en sus filas.

El tercer área a reforzar tiene que ver con las alas, principalmente por la parte izquierda. El entrenador argentino continúa apostando por Aleñá como hombre de banda. Sin embargo, durante el transcurso de los partidos, el centrocampista catalán ocupa posiciones más centradas para reforzar la generación de juego. Ante el Levante se le volvió a ver 'despegado' de la línea de cal y formando un cuadrado con Blanco, Ibáñez y Guridi. Una zona en la que se siente más cómodo. Su recambio fue Abde, aunque el argelino valora salir en busca de minutos.