El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Alavés acelera por Lucas Boyé

Las negociaciones con el Granada «están avanzadas» por la apuesta firme del Alavés, que encabeza la carrera por el ariete

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:58

El Alavés y el Granada aceleran para cerrar el traspaso de Lucas Boyé (San Gregorio, Argentina, 1996). Fuentes cercanas a la negociación reconocieron ayer a ... EL CORREO que la operación «está avanzada» y que ambas partes trabajan para sellar el acuerdo. El Granada necesita vender con urgencia y está dispuesto a desprenderse del que hoy es su principal activo futbolístico, que además tiene fácil salida en el mercado. El delantero, además, ve con buenos ojos recalar en el Alavés para regresar a Primera, donde suma más de un centenar de partidos, mientras que el club vitoriano busca un jugador de su perfil, capaz de aguantar la pelota para dar oxígeno al juego, fiable en el juego aéreo y con facilidad para asociarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  6. 6

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  9. 9

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés acelera por Lucas Boyé

El Alavés acelera por Lucas Boyé