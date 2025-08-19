El Alavés reafirma el protagonismo con el balón

La plantilla del Alavés avisó de que este año se vería un equipo mucho más físico. No engañaba. Las intensas sesiones, casi maratonianas, que realizaron ... durante la pretemporada iban enfocadas a superar la barrera de los 115 kilómetros por partido. Sin embargo, en la hoja de ruta había un segundo componente: la posesión. El Alavés demostró ante el Levante que quiere ser protagonista de los duelos, sobre todo ante rivales directos, a través de mantener el balón. Los hombres de Coudet tuvieron la pelota durante el 62% del tiempo; la temporada pasada sólo rebasaron la barrera del 60% en dos ocasiones.

Es cierto que es prematuro sacar conclusiones cuando solo se ha disputado un partido, pero el equipo mostró la intención de querer construir por momentos a través del balón. Es más, los vitorianos prácticamente doblaron en número de pases a los granotas. Las fases en las que asumieron el control completaron 418 combinaciones certeras (78%), muy por encima del Levante, que se quedó en 223 pases.

Coudet tiene argumentos para apostar por este estilo de juego. Antonio Blanco, además de erigirse como un ancla con ocho recuperaciones, es también la brújula del equipo. El cordobés completó ante los granotas 61 pases precisos. Una sociedad en la que sus aliados fueron Ibáñez (81% de pases con éxito) y Aleñá (60 entregas), para crear un triángulo por el que pasa todo el juego albiazul. Otro dato más: la mayoría de esos pases fueron en distancia corta.

El entrenador argentino mantiene la apuesta de alejar a Aleñá de la banda para, precisamente, reforzar esa generación de juego. Así nació la acción que terminó con el tanto de Toni Martínez: el centrocampista catalán trató de filtrar un pase desde la medialuna que terminó en saque de esquina. Una fórmula diferente a la que proyecta en la banda derecha con Carlos Vicente.

Firmes en defensa

El guion no es cerrado y el Chacho apuesta por tener recursos para cada fase del partido. Así, cuando el Levante se animó en busca del empate, el equipo jugó al espacio con el aragonés. Muestra de ello, que en el minuto 51 el extremo firmase una carrera desde la línea divisoria hasta el área. Sin embargo, no acertó a la hora de encontrar a un compañero cuando encaró al rival. Es uno de los puntos a mejorar del equipo, conseguir esa pausa cuando supera los tres cuartos del campo para no precipitarse; encontrar la mejor opción o esperar la llegada de otros compañeros.

Con todo, la disposición del equipo en el debut liguero convenció a Coudet. «Uno siempre está contento cuando se gana, pero también le damos importancia a la forma en la que se consigue. Nos costó empezar el partido, pero nos soltamos con el paso de los minutos, empezamos a generar peligro y nos sentimos más cómodos», destacó el entrenador tras el partido.

Una actuación en la que también remarcó la defensa. Pese a tener que reordenar las piezas para situar a Tenaglia como acompañante de Garcés en la zaga, el equipo se mostró sólido en la contención, con la 'mancha' del tanto granota que demostró que la muralla está en fase de reconstrucción. Una línea en la que el líder este año será Garcés, acertado en el corte y que cerró el partido sin perder ningún balón.