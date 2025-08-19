El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Alavés reafirma el protagonismo con el balón

Los vitorianos tuvieron el 62% de posesión y completaron 418 pases certeros con Blanco, Aleñá e Ibáñez como distribuidores

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:57

La plantilla del Alavés avisó de que este año se vería un equipo mucho más físico. No engañaba. Las intensas sesiones, casi maratonianas, que realizaron ... durante la pretemporada iban enfocadas a superar la barrera de los 115 kilómetros por partido. Sin embargo, en la hoja de ruta había un segundo componente: la posesión. El Alavés demostró ante el Levante que quiere ser protagonista de los duelos, sobre todo ante rivales directos, a través de mantener el balón. Los hombres de Coudet tuvieron la pelota durante el 62% del tiempo; la temporada pasada sólo rebasaron la barrera del 60% en dos ocasiones.

