Aficionados del Mirandés y del Alavés, juntos en un duelo vecinal de temporadas anteriores. Avelino Gómez

Los abonados del Alavés tendrán un precio especial en los partidos del Mirandés en Mendizorroza

El equipo rojillo jugará como local varios partidos en Vitoria por las obras que está llevando a cabo en Anduva. El estreno, este sábado ante el Huesca

I. M.

Martes, 19 de agosto 2025, 17:31

El Deportivo Alavés compartirá Mendizorroza con el Mirandés en la fase inicial de esta temporada. El equipo rojillo jugará algunos encuentros en el estadio vitoriano durante las primeras jornadas del curso, debido a las obra de reconstrucción que está llevando a cabo en Anduva. «Quiero agradecer la postura del club, que ha sido magnífica y se han prestado a ayudarnos. Estaremos siempre muy agradecidos porque teníamos un auténtico problema», destacaba el presidente de la entidad mirandesa, Alfredo de Miguel.

El estreno del conjunto jabato en Mendizorroza será esté sábado 23 de agosto a las cinco de la tarde ante el Huesca, en un duelo correspondiente a la jornada 2 de Segunda División. El Mirandés fletará trenes a Vitoria en cada partido que le toque disputar, con el objetivo de trasladar por este medio a más de mil hinchas rojillos cada día que ejerza de local en el estadio albiazul.

Será, al menos,en otros cuatro partidos, frente a Deportivo de La Coruña, Zaragoza, Leganés y Racing de Santander. Equipos que, por tradición y cercanía, pueden protagonizar desplazamientos masivos a Mendizorroza. Dada la capacidad del recinto vitoriano (19.840) y la masa social del Mirandés (3.100 abonados a principios de agosto), hay espacio para muchos más seguidores que quieran disfutar de esos encuentros.

22 euros

Y los abonados del Deportivo Alavés podrán hacerlo a un precio especial, según ha anunciado el propio club babazorro. «El coste de las localidades será de 22 euros para abonados adultos y 15 euros para abonados infantiles (menores de 15 años). Para beneficiarse de esta ventaja será imprescindible presentar el carnet de abonado del Deportivo Alavés en el momento de la compra. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de Mendizorrotza, que abrirán desde hora y media antes del inicio de cada encuentro, o en la tienda oficial del Mirandés», explica la entidad albiazul.

