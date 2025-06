Guridi se impone a la competencia

En el verano de 2022, meses después de consumarse el descenso a Segunda, Jon Guridi (Azpeitia, 1995) aterrizó en Mendizorroza como una de las piedras ... angulares sobre las que el Alavés quería construir el regreso a la máxima categoría. Un viaje que el guipuzcoano ha recorrido en primera clase en el avión vitoriano, adelantando su posición para convertirse en intocable en la mediapunta babazorra. «Siempre digo que partiendo desde más atrás me siento más cómodo. Por mi manera de jugar puedo hacerlo mejor. Pero en el Alavés llevo tres temporadas jugando ahí y también estoy acostumbrado y adaptado», confesó en este periódico un Guridi que se ha impuesto a la competencia que ha llegado para su posición en este trienio.

Luis García le subió de la sala de máquinas a la zona del '10' aquel curso que terminó en el agónico ascenso en el Ciutat de Valencia y de ahí nadie le ha movido. Sus 115 partidos en tres campañas demuestran la regularidad de un exjugador de la Real Sociedad que ha esquivado las lesiones y únicamente ha salido del once en rachas puntuales, ejerciendo de pegamento entre la media y el ataque. En la temporada 2022-23 en Segunda y en las dos últimas en Primera, Guridi no ha bajado de los 2.000 minutos de juego y de los 34 encuentros ligueros. Ha echado raíces en el once, relegando a los jugadores que llegaron para ser los dieces del Alavés y retrasar, como era la intención del entrenador madrileño, al guipuzcoano al doble pivote.

Rober González, a préstamo por el Betis, fue un revulsivo más que una primera opción. De sus 29 partidos en Segunda en la 2022-23 –dos goles y dos asistencias–, únicamente 11 fueron de inicio. Guridi, que en muchos de esos choques en los que Rober salió de titular actuó de medio, casi triplicó en minutos ligueros al extremeño (3.079 por 1.157), alcanzando los 42 encuentros.

Una situación casi calcada a la que vivió una temporada después Ianis Hagi. El mediapunta rumano cedido por el Rangers no fue alternativa a Guridi. A pesar de su enorme calidad, sólo jugó 22 partidos (796 minutos) en Primera, siete de ellos como titular regalando dos pases de gol. En cambio, el ex de la Real actuó en 36 (2.700). Y esta última campaña, el Alavés fichó por un millón de euros a Stoichkov del Eibar para que Guridi bajara, por fin, al doble pivote. Un plan con el gaditano de '10' y el guipuzcoano de '8' que se cumplió en muchos momentos en las diez primeras jornadas. Sin embargo, Guridi recuperó su lugar con Luis García primero y con Coudet después. Y Stoichkov, que partió sobre todo desde el banquillo, fue traspasado en enero al Granada tras medio año y 16 partidos de Liga (695 minutos y una asistencia) de albiazul.

Ni Rober González, ni Hagi ni Stoichkov consiguieron que Guridi saliera del once

El jugador de Azpeitia volvió a ganar otro 'pulso' deportivo, aunque salió del once entre febrero y marzo al utilizar el Chacho dos delanteros y otras variantes. «Cuando no jugaba entendí que necesitaba descanso para apretar más», reconoció. Guridi acabó como titular en un Alavés que logró la salvación, con otro mediapunta como Aleñá tirado a la banda izquierda. Llegó, de nuevo, a los 34 partidos (2.152).

Goles y contrato

A las puertas de su cuarta temporada en Vitoria, Guridi se enfrenta a otro verano en el que la configuración de la plantilla le aleja del doble pivote. El fichaje de Pablo Ibáñez añade un elemento más a una batería de mediocentros en la que continúan –por ahora– Blanco, Guevara y Benavídez. El club, en la búsqueda activa de «jugadores técnicos que nos puedan elevar en el juego combinativo sin renunciar a la parte física y la disputa», tal y como detalló Coudet, tratará de firmar a un mediapunta que complemente a un Guridi sobrado de trabajo y esfuerzo pero que no logra pasar de los tres goles por año.

115 Partidos De Guridi en sus tres temporadas en el Alavés, en los que ha marcado siete goles y dado seis asistencias

«Siempre tengo ocasiones y me exijo marcar más. Pero creo que le doy muchas cosas al equipo en el juego y en la presión», explicó un futbolista guipuzcoano cuyo contrato finaliza en 2026. A sus 30 años, Guridi ha entrado en su último curso de vínculo con el Alavés y las conversaciones para ampliar su contrato no se han intensificado todavía. Mientras, el ex de la Real –feliz en Vitoria– se encamina hacia una temporada en la que volverá a ser importante. Juegue de '10' o de '8'.