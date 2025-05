«Cuando no jugaba entendí que necesitaba descanso para apretar más»

Los derbis ante el Athletic son especiales para Jon Guridi (Azpeitia, 1995). «Tengo ganas de todos los partidos, pero en estos duelos sí que siento ... ese 'gusanillo' extra por vencerles», confiesa antes de la visita del domingo (18.30 horas) a San Mamés. Un encuentro en el que el ex de la Real Sociedad espera que los albiazules mantengan la línea ascendente que les ha permitido despegarse del descenso. Un subidón en el que Guridi ha tenido un papel principal. Como casi siempre desde que aterrizó en Mendizorroza hace tres años.

– Llegan a las últimas cuatro jornadas fuera del descenso. ¿Lo hubieran firmado hace un mes?

– Sí. Nos quedan cuatro partidos muy importantes que van a marcar toda la temporada. Llevamos todo el curso peleando en la zona baja y ahora estamos tres puntos por encima del descenso. Y tenemos el margen de un partido con Las Palmas por el golaverage.

– ¿Saber que, pase lo que pase en San Mamés, afrontarán los tres partidos finales fuera del descenso les da un respiro?

– Sí, porque dependemos de nosotros. De los últimos tres encuentros, dos los jugamos en casa. Ahora nos estamos sintiendo mejor como locales. Durante la temporada nos ha costado sacar puntos, pero en los últimos duelos en Mendizorroza hemos competido bien. El otro día logramos un buen punto contra el Atlético de Madrid, que siempre es complicado. En estos dos partidos que nos quedan en Vitoria, ¿por qué no vamos a sacar seis de seis?

– ¿Qué les ha pasado este curso para que les haya costado tanto sumar en Mendizorroza?

– Hemos tenido muchos partidos que no merecíamos perder y que se nos han escapado en los últimos minutos. Recuerdo el del Girona, el del Espanyol... Son choques en los que nos hemos dejado 'puntitos' que ahora los agradeceríamos. Y cuando entras en esa dinámica, que empatas o pierdes en vez de ganar, dudas. Me quedaría corto si te dijera que deberíamos tener cuatro puntos más. Y en casa, este año no se nos está dando como el anterior. La temporada pasada sacamos muchos puntos como locales. Pero este curso fuera estamos sumando más. Los dos partidos que quedan en Vitoria hay que ganarlos.

– En los dos últimos partidos, además, no han encajado...

– Es importante mantener la portería a cero porque sabemos que arriba vamos a tener alguna para marcar. Ha habido partidos que nos han hecho gol bastante fácil, sin apenas méritos, y muchos de ellos al final. Y cuando nos poníamos por delante, igual nos metíamos un poco atrás, nos entraba ese miedo a ganar que nos hacía tener menos confianza. Pero en estos últimos choques nos estamos jugando muchísimo y el equipo ha dado ese paso adelante de luchar cada balón como si fuera el último.

– Este domingo visitan al Athletic en San Mamés. La campaña pasada sumaron un punto en todos los derbis y este curso llevan ocho y no conocen la derrota. ¿Qué ha cambiado?

– Los derbis suelen ser partidos competidos y no tan vistosos para el público. Este año no hemos perdido ninguno, ganando dos –Real Sociedad– y empatando dos –Osasuna y Athletic–. En Bilbao tenemos que hacer un partido duro como últimamente, cortando mucho el juego, presionando y no dejándoles jugar fácil. Hemos dado ese paso adelante y jugado con la madurez que se requiere. El Athletic es muy fuerte en casa, pero llegarán físicamente desgastados de la Europa League y tienen alguna baja que nos puede venir bien.

– Ha vuelto con regularidad al once a pesar de que tuvo dos fases, primero con Luis García y después con Coudet, en las que fue suplente. ¿Cómo llevó esos momentos?

– Bien, con naturalidad. La temporada es larga, hay muchos partidos, y todos tenemos picos, buenos y malos, de forma. En ese tramo donde no jugué fue por algo. En ese momento, lo reconozco, no estaba del todo bien. No me sentía del todo fino ni física ni mentalmente. Hay que tomarlo con naturalidad, seguir trabajando y entrenando para darle la vuelta a la situación con esfuerzo y con la mente tranquila.

– En el caso del Chacho, ¿le comentó algo en esos momentos?

–No, no me dijo nada ni yo le pregunté. Entendía que en ese momento necesitaba ese descanso. Que te den ese toque de atención nos viene bien a los jugadores para apretar más y mirarte adentro. Ver qué puedes hacer mejor. En ese sentido, lo he llevado bien.

Mediocentro o mediapunta

– ¿Le costó adaptarse al fútbol de mayor toque de Coudet?

– No. Con Luis García jugaba sólo de mediapunta y con el Chacho más estilo dos delanteros, descolgándome pero partiendo de más arriba. Ahí también me encuentro cómodo y no me supuso ninguna dificultad para entender el juego.

– ¿Es usted mediocentro o mediapunta?

– Siempre digo que partiendo desde más atrás me siento más cómodo. Por mi manera de jugar puedo hacerlo mejor. Pero en el Alavés llevo tres temporadas jugando de mediapunta y también estoy acostumbrado y adaptado.

– Este curso suma tres goles en Liga y la campaña pasada logró otros tantos. ¿Algún momento ha creído que debía mejorar en la faceta goleadora?

– Sí. Siempre tengo ocasiones y me exijo meter más goles. Al final, juego arriba y las genero. Muchas veces no acaban en gol y es una faceta en la que mejorar.

– A pesar de que no marca tanto, aporta otras cosas al equipo...

– Sí. Nunca he sido goleador y antes no era mediapunta, pero siempre he tenido llegada al área y metido goles. Creo que le doy muchas cosas al equipo en el juego y en la presión. No paro de pelear y suelo tener ocasiones, aunque a veces no las marque. Si ya le sumáramos goles sería, personalmente, algo más grande.

– ¿Cree que están jugando de forma más directa en los últimos partidos?

– Sí. Eso no quiere decir que cuando llegamos a tres cuartos no lo hagamos bien. El inicio es más en largo, buscando esas disputas, caídas y estando el equipo corto. Creo que nos está viniendo bien. Cuando peleas abajo no tienes esa soltura de jugar desde atrás. Nos encontramos cómodos con el juego más directo. Por ejemplo, Kike nos da mucho: se las queda, las peina y, a partir de ahí, tenemos ocasiones.

– A falta de cuatro jornadas, ¿por dónde pasa la permanencia?

– Obviamente por ganar y sacar puntos. Da igual si jugamos bien o mal. Debemos competir cada partido y dejar la portería a cero, que eso nos va a hacer sumar. Tengo la confianza y la fe absoluta de que nos vamos a salvar.

– La afición no va a fallar...

– Siempre hay mensajes de apoyo. Cuando las cosas no van bien es un alivio para los jugadores. Que el público te pite te empequeñece, por lo que con nuestra afición, que siempre está ahí con nosotros, no hay excusa.