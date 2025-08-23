El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Alavés se lamentan tras el gol del Betis. FACTORÍA9
Deportivo Alavés

El diagnóstico del vestuario de la derrota ante el Betis: «Todo ha estado en las áreas»

El primer revés de la temporada para el Alavés llegó condicionado por los errores en la primera mitad, corregidos en una segunda en la que terminaron con «buenas sensaciones»

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:41

El Deportivo Alavés ya ha saboreado la amargura de la derrota esta temporada. El subidón del triunfo (2-1) ante el Levante en la primera ... jornada, con el gol de Nahuel Tenaglia en el minuto 92 llevando el éxtasis a Mendizorroza, tuvo su cruz en La Cartuja, donde los vitorianos cayeron (1-0) frente al Betis. Un revés cuyas causas localizó el vestuario en «los detalles» y «las áreas» más allá del codazo de Ricardo Rodríguez a Facundo Garcés en el minuto 84 que no fue considerado penalti y que podía haber cambiado el resultado final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  2. 2

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  3. 3 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  4. 4

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  5. 5 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España
  6. 6 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo
  7. 7

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  8. 8

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  9. 9

    Ledesma, la reina del tardeo y la gente guapa durante la Aste Nagusia
  10. 10

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El diagnóstico del vestuario de la derrota ante el Betis: «Todo ha estado en las áreas»

El diagnóstico del vestuario de la derrota ante el Betis: «Todo ha estado en las áreas»