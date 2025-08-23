El diagnóstico del vestuario de la derrota ante el Betis: «Todo ha estado en las áreas»

El Deportivo Alavés ya ha saboreado la amargura de la derrota esta temporada. El subidón del triunfo (2-1) ante el Levante en la primera ... jornada, con el gol de Nahuel Tenaglia en el minuto 92 llevando el éxtasis a Mendizorroza, tuvo su cruz en La Cartuja, donde los vitorianos cayeron (1-0) frente al Betis. Un revés cuyas causas localizó el vestuario en «los detalles» y «las áreas» más allá del codazo de Ricardo Rodríguez a Facundo Garcés en el minuto 84 que no fue considerado penalti y que podía haber cambiado el resultado final.

La ocasión en el minuto dos de Guridi, errada por el guipuzcoano después de hacer un gran recorte a Natan, tuvo su réplica un cuarto de hora después, cuando Parada fue blando a la disputa de un balón con Altimira, abriendo la puerta a una jugada en la que el Betis remató dos veces en el área del Alavés hasta que Lo Celso logró el 1-0. Dos maneras diferentes de resolver en las zonas críticas del campo que condicionaron el resultado.

«Hemos empezado bien, con una muy clara que hubiese cambiado mucho. Ellos después de un rebote la han metido y nosotros las claras no. Creo que lo podemos hacer mejor y tenemos que trabajar en ello», detalló Eduardo Coudet. «El partido ha estado todo en las áreas. Tenemos que hacer más daño y ser más contundentes en la nuestra», resumió Carlos Vicente, que reclamó también «corregir alguna cosa en la presión y mantener la personalidad que hemos tenido en tramos del partido». Un diagnóstico que compartió Antonio Sivera: «La ocasión de Gudiri es igual que la de Lo Celso, pero a él le queda el balón en los pies y ha tenido más calma. Al final, la Primera son detalles».

Presión tardía

El capitán pidió mantener las «cosas buenas» de la segunda parte después de «tirar la primera»: «No hemos salido con la intensidad que tocaba. Luego, hemos corregido errores, hemos tenido ocasiones y hemos llegado vivos al final». «En la primera parte sentíamos que llegábamos un poco tarde a la presión. No tanto por orden, sino por falta de intensidad. Hemos corregido los fallos, hemos robado más balones y hemos hecho muchas más faltas, que es algo en lo que incide mucho el míster. Hemos intentado tirar y apretar, pero no ha habido suerte», añadió Vicente. «No hemos estado todo lo intensos que debemos estar a la hora de recuperar. Hemos estado muy imprecisos en la circulación, hemos perdido muchos balones sin presión con los que podríamos haber manejado el juego», reiteró Coudet.

El Alavés, como ante el Levante, ganó la posesión (51%) en el campo de un equipo de Europa League, igualándole en remates a puerta (cinco) y con un 82% de acierto en el pase. Sin embargo, la falta de fluidez y profundidad y los problemas defensivos en la banda izquierda hicieron que se marcharan de vacío. La línea a seguir está clara. «Vamos a intentar ir a cada partido a ser protagonistas. Queremos marcar desde el principio nuestra esencia y personalidad de ser contundentes, intensos y manejar los tiempos del partido. Toca seguir trabajando», resumió Vicente.

En una semana, ante el Atlético de Madrid en casa (17.00 horas), el Alavés aspira a hacer valer el 'factor Mendizorroza'. «Debemos tratar de hacernos fuertes como locales como lo venimos siendo. Viene un partido ante un rival de nivel. Pero vamos a estar en Mendi y esperamos poder volver a darle una alegría al público», afirmó el Chacho. «Hay que pensar en el próximo partido en casa, donde tenemos ese plus», declaró Sivera. «Estamos cogiendo buenas sensaciones y trabajaremos esta semana siendo positivos. Tenemos un encuentro en casa muy importante y todos juntos tenemos que hacer de Mendizorroza un fortín. Vamos a entrar al campo a darlo todo», sentenció Facundo Garcés.