Parada se lamenta ante el Betis.

Betis 1-0 Alavés

El Alavés se diluye hasta desaparecer

Un Betis superior que pudo sentenciar en varias ocasiones acaba con un equipo albiazul tan esforzado como blando e inofensivo

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

El Alavés amagó con un buen inicio y una clamorosa ocasión de Guridi en el minuto dos, pero acabó diluyéndose hasta desaparecer. Tan esforzado como ... inofensivo y blando el conjunto albiazul, el duelo cayó simplemente del lado del mejor. De un Betis que se impuso en casi todas las parcelas y rozó un marcador más amplio. Sobre todo en una segunda mitad de llegadas muy claras y un descuento de oportunidades sucesivas. Al cuadro vitoriano le quedó hasta el final la esperanza del resultado ajustado y poco más. Acciones aisladas, como un posible penalti sobre Garcés. Parece que es en serio que el VAR se inhibirá salvo en casos flagrantes. Habrá que verlo con el paso de las semanas.

