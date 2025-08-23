El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ruibal y Parada pugnan por un balón. E.P.

Betis-Alavés

El bloque se agrieta por la izquierda

Parada, que se mostró tibio en la acción del gol, se vio superado en su banda por Ruibal y Bellerín. Coudet reubicó a Aleñá para reforzar el ala

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:55

El gol que dio la victoria al Betis es el claro ejemplo de las dificultades que sufrió este viernes el Alavés por su banda izquierda. ... Víctor Parada disputó con miedo un balón dividido con Altamira, el jugador verdiblanco se adueñó del esférico y colgó sólo un balón desde la banda al corazón del área. El remate de Pablo Fornals se encontró con el cuerpo de Jonny Otto, quedando el balón muerto en el área pequeña, una acción que Lo Celso no desaprovechó para batir libre de marca a Sivera. La fatídica jugada, en la que los albiazules reclamaron juego peligroso en su origen, resume la falta de intensidad y las dificultades que aquejaron el lateral madrileño y Aleñá –jugó de extremo– para conseguir frenar las arremetidas de Ruibal, que contó con la colaboración de Bellerín para descoser al equipo de Coudet por este flanco.

