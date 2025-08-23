El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El codazo de Ricardo Rodríguez a Garcés.

La acción que el Alavés ha reclamado penalti por codazo a Garcés

El colegiado, Ortiz Arias, y la sala VOR, no consideraron punible la acción del minuto 84 que podría haber cambiado el rumbo del partido

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:02

El rumbo del Betis-Alavés pudo haber cambiado en el minuto 84. Con 1-0 en el marcador, los jugadores albiazules reclamaron a Ortiz Arias penalti por un codazo a Garcés. En una primera instancia, el colegiado madrileño ordenó dejar seguir el juego al considerar que la acción no era punible. Y acto seguido, desde la sala VOR, en la que estaba Jesús Trujillo, reafirmaron su decisión para incredulidad de los vitorianos.

El central albiazul, aprovechando su corpulencia, se sumó al ataque para tratar de firmar el empate. Una opción que el equipo exploró con un balón colgado al área. Sin embargo, el zaguero no pudo rematar al recibir en su rostro el impacto del brazo de Ricardo Rodríguez.

El zaguero albiazul se quedó tendido en el suelo durante varios segundos. El Alavés reclamó insistentemente penalti. Una vez el balón salió del campo, Ortiz Arias, que en un primer momento dejó seguir el juego, se llevó el dedo al pinganillo, señal de que se puso en comunicación con la sala VOR. Sin embargo, desde el videoarbitraje reafirmaron su decisión y el juego se reanudó.

