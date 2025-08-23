Coudet: «No hemos estado todo lo intensos que debemos estar a la hora de recuperar»

El Chacho Coudet detectó dos problemas principales que penalizaron al Deportivo Alavés durante el partido hasta el punto de impedirle sumar contra un complicado Betis. ... Por un lado, lamentó la falta de mordiente defensiva para morder al adversario. «El Betis es un equipo con jugadores de muy bien pie y no hemos estado todo lo intensos que tenemos que estar a la hora de recuperar el balón», analizó. Después, también se mostró descontento con la escasa precisión de sus jugadores a la hora de combinar. «Sobre todo hemos estado muy imprecisos en la circulación, hemos perdido muchos balones sin presión con los que podríamos haber manejado el juego», añadió.

Pese a ello, en un «escenario difícil», destacó que su equipo estuvo «en partido hasta la última» acción. «Pero en estos partidos tienes que tratar de ser certero», recalcó. Ahí citó la que erró Guridi al inicio del choque. «Hemos empezado bien, con una muy clara que hubiese cambiado mucho», expuso. Sobre todo, porque era consciente de que no hubo tantas ocasiones para marcar la diferencia. «Ellos después de un rebote la han metido y nosotros las claras no. Creo que lo podemos hacer mejor y tenemos que trabajar», recalcó.

Prefirió no hablar sobre las posibles carencias del equipo y la necesidad de recurrir al mercado. «Nos vamos acomodando de la mejor manera en base a los jugadores que podemos utilizar. Creo que lo podemos hacer mejor a pesar de que sea un escenario difícil», resumió. Pero sí que volvió a analizar de forma positiva el fichaje de Boyé. Un movimiento pensando para partidos como el que le tocó jugar contra el Betis. «Hemos perdido lo que teníamos con Kike, sostenernos cuando tenemos que saltar líneas. Los delanteros que tenemos son más de ir al espacio. No son jugadores físicos que podamos usar de punta de lanza para saltar líneas. Las características de Lucas se asemejan más», explicó.

En casa, otra historia

Aunque también vio algunas cosas positivas que pide consolidar. «Hacer sufrir a un Betis con tantos jugadores de jerarquía nos deja lo positivo. Si corregimos cosas nos podemos hacer también fuertes fuera de casa», percibió. Queda pasar página y concentrarse en el encuentro de la próxima jornada, el sábado contra el Atlético de Madrid en Mendizorroza (17.00 horas). Cree que será una historia diferente. «Debemos tratar de hacernos fuertes en casa como lo venimos siendo. Viene un partido ante un rival de nivel. Pero vamos a estar en Mendi y esperamos poder volver a darle una alegría al público», arengó.

Eficacia «Ellos después de un rebote la han metido y nosotros las claras no. Lo podemos hacer mejor»

Boyé, un perfil distinto «Los delanteros que tenemos son más de ir al espacio, punta de lanza para saltar líneas»

Antonio Sivera fue crítico con el desempeño del Alavés en el arranque del partido. «Se nos escapa en la primera parte. No hemos salido como toca. Han sido bastante superiores. Hemos tirado la primera parte», lamentó. Cree que mejoró tras el descanso. «En la segunda hemos corregido errores, estado vivo hasta el final y hay que quedarse con eso», expuso. Unas sensaciones similares en el plano personal. «En la primera parte me ha costado un poco entrar pero en la segunda he estado un poco mejor», analizó.