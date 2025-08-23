El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet sostiene el balón a la espera de reiniciar el juego en un momento del partido. EFE
Betis 1-0 Alavés

Coudet: «No hemos estado todo lo intensos que debemos estar a la hora de recuperar»

Coudet también ve a sus jugadores «imprecisos» con el balón, pero cree a su equipo es capaz de «corregir cosas» para mejorar como visitante

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:41

El Chacho Coudet detectó dos problemas principales que penalizaron al Deportivo Alavés durante el partido hasta el punto de impedirle sumar contra un complicado Betis. ... Por un lado, lamentó la falta de mordiente defensiva para morder al adversario. «El Betis es un equipo con jugadores de muy bien pie y no hemos estado todo lo intensos que tenemos que estar a la hora de recuperar el balón», analizó. Después, también se mostró descontento con la escasa precisión de sus jugadores a la hora de combinar. «Sobre todo hemos estado muy imprecisos en la circulación, hemos perdido muchos balones sin presión con los que podríamos haber manejado el juego», añadió.

