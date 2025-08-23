El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El debutante Lander Pinillos intenta proteger el balón durante un ataque albiazul. Factoría9

La revolución desordena al Alavés

Pizarra ·

Coudet busca con los cambios un equipo más asociativo, pero acaba pecando de precipitación y una falta de filo que solo Abde pudo corregir

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:16

Coudet apostó por mantener el once titular del triunfo inaugural contra el Levante. Dado el correcto desempeño del Deportivo Alavés entonces, el técnico quiso probar ... esa disposición en un escenario más complicado. No solo por el hecho de tener que afrontar el encuentro como visitante, sin el calor de Mendizorroza, sino también por el perfil de un adversario dotado de mayor calidad que el conjunto valenciano. Uno de esos bloques sobradamente capacitados para castigar los errores albiazules y también habilitados para discutir la posesión a un equipo albiazul que sufrió para repetir esas buenas situaciones mostradas hace una semana.

