La revolución desordena al Alavés

Coudet apostó por mantener el once titular del triunfo inaugural contra el Levante. Dado el correcto desempeño del Deportivo Alavés entonces, el técnico quiso probar ... esa disposición en un escenario más complicado. No solo por el hecho de tener que afrontar el encuentro como visitante, sin el calor de Mendizorroza, sino también por el perfil de un adversario dotado de mayor calidad que el conjunto valenciano. Uno de esos bloques sobradamente capacitados para castigar los errores albiazules y también habilitados para discutir la posesión a un equipo albiazul que sufrió para repetir esas buenas situaciones mostradas hace una semana.

La consecuencia de esa falta de fluidez es que el partido se decidió por el acierto. El que tuvo el Betis, acompañado de cierta fortuna, para marcar el gol de la victoria por medio de Lo Celso y el que le faltó a un Alavés romo. En especial, en las botas de un Guridi de nuevo especialmente romo en la definición. Pero el plantel albiazul no logró desandar ese camino sin premio para dar con otra vía más certera hacia la fluidez ofensiva.

Tampoco a través de los cambios que Coudet introdujo en la segunda parte. El argentino, poco dado a las sustituciones masivas durante la temporada pasada, apostó al filo de la hora de juego por un triple cambio que introdujo algunos matices insuficientes al juego. La reubicación de un desacertado Aleñá al centro tampoco permitió al equipo conectar con la nueva referencia, Mariano.

Calebe, más madera

En realidad, de las tres permutas la más afilada acabó siendo la de Abde. El canterano lo buscó desde el primer momento, lo que se pide a un jugador de sus características. Más allá de su irregularidad y el nivel de acierto que pudo mostrar, volvió a probar que el Alavés necesita a perfiles como él y no solo a figuras que destaquen por su capacidad de asociación. Sobre todo en jornadas en las que los triángulos asociativos del equipo chirrían en alguno de sus vértices.

El canterano Lander Pinillos, clave en el filial y uno más en la pretemporada, se estrenó en el tramo final

Para el final quedó la entrada de Calebe, que culminó una revolución extraña, desordenada, hasta el punto de situar a Carlos Vicente en la derecha y colocar un sinfín de jugadores que buscaban el centro hasta toparse una y otra vez con la muralla local. El quinto cambio fue diferente. Lander Pinillos no olvidará la noche en la que debutó en Primera. El canterano albiazul, nacido en Estella hace poco menos de 22 años, se estrenó con el primer equipo tras ser una pieza clave del filial y contar con buenos minutos durante la pretemporada.