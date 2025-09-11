Coudet: «Vamos a tratar de ser protagonistas en San Mamés, eso no va a cambiar»

Jon Aroca Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

El Chacho Coudet quiere que el Deportivo Alavés se olvide de los problemas que ha sufrido históricamente en San Mamés y que también muestre ante un adversario de nivel las buenas prestaciones de los primeros encuentros de Liga. «Tenemos que ir a por los tres puntos y tratar de ser protagonistas. Eso no va a cambiar», ha destacado este jueves el entrenador albiazul en la previa del encuentro contra el conjunto rojiblanco.

«Es un campo muy esquivo para el Alavés. Pero debemos sostener lo que venimos hablando, tratar de ser protagonistas del juego y del partido. Las estadísticas están para romperlas. Y uno las traslada a desafíos. Desde el convencimiento es como salen las cosas», ha insistido el preparados albiazul. El Athletic llega a la cita con pleno de victorias y avalado por su desempeño como local, pero Coudet cree que el equipo ha crecido durante el parón por selecciones.

Cuenta con todos salvo Benavídez, que este jueves ha hecho parte del entrenamiento con el grupo pero que aún «tiene para unos días más» hasta que pueda volver a competir. El que sí puede jugar es Lucas Boyé, recuperado de su lesión de rodilla. «Está bien. Arrancó esta semana con el grupo y seguramente vaya progresando a medida que pase el tiempo», ha explicado sobre el ariete.

Eso sí, no ha querido dar pistas sobre el once que alineará. Pero sí que ha confirmado que no le pesa no haber incorporado un extremo zurdo en las horas finales del mercado de fichajes. «Estoy más que contento con el plantel. No hubo salidas. Tenemos a Abde, a Carles y a Denis. Tenemos un montón de opciones. No me quedo mal por no haber traído uno más. Al no haber salidas quedamos compensados», ha expuesto

Con eso llega a San Mamés, para enfrentarse a un Athletic sin el lesionado Nico Williams. Pero, pese a ello, Coudet advierte del peligro del conjunto entrenado por Ernesto Valverde. «Es un gran equipo, que juega muy bien y un entrenador con una idea muy clara. Siempre es duro en su casa», ha sentenciado el entrenador del Alavés.