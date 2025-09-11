El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de Mendizorroza en el Alavés-Atlético de Madrid. Rafa Gutiérrez

El Alavés se topará en octubre con su primer partido en lunes

El bloque albiazul lo esquivará en las primeras ocho jornadas, pero no para recibir al Valencia en Mendizorroza

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:28

El Deportivo Alavés logrará esquivar los partidos en lunes durante casi un cuarto del campeonato, pero se topará con su primer partido ese día a mediados de octubre contra el Valencia. Así lo ha confirmado este jueves la Liga, que ha dado a conocer los horarios de la novena jornada del campeonato.

En concreto, el bloque albiazul recibirá al conjunto valenciano en Mendizorroza el lunes 20 de octubre a las 21.00 horas. Será el encuentro que cierre la jornada y tercero de la temporada fuera del fin de semana para el Alavés tras jugar en viernes contra el Betis en la segunda jornada. Aunque el segundo, dentro de dos jornadas contra el Getafe (miércoles 24 a las 19.00 horas) será en el marco de una jornada intersemanal.

De esta forma, los aficionados babazorros volverán a enfrentarse a una jornada que ha generado el especial rechazo de los aficionados, incluso por encima de un viernes que tampoco es de especial agrado para la afición. Una jornada que complica la asistencia tanto a personas trabajadoras como a jóvenes inmersos ya plenamente en el horario escolar.

Antes, el Alavés se enfrentará este sábado a las 18.30 horas al Athletic en San Mamés y la próxima semana recibirá, el mismo día y a la misma hora, al Sevilla en Mendizorroza. Luego llegará el citado encuentro frente al Getafe antes de jugar en Mallorca el sábado 27 a las 18.30 horas y el domingo 5 de octubre, en casa, contra el Elche a las 14.00 horas. Luego llegará el primer lunes de la temporada.

