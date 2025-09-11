Los árbitros reconocen que debieron haber anulado el gol de Giuliano contra el Alavés

El Comité Técnico de Árbitros ha reconocido este jueves que el gol anotado por Giuliano Simeone ante el Deportivo Alavés debió ser anulado por ... fuera de juego del atacante. Lo ha hecho en el marco del nuevo espacio llamado 'Tiempo de Revisión', en el que los colegiados analizan jugadas polémicas acontecidas en encuentros ligueros y explican los pormenores de esas decisiones..

Un vídeo enlatado, una voz en 'off', la de Marta Frías, portavoz del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y un repaso de las jugadas más polémicas con un carácter sobre todo didáctico. Similar a esas intervenciones tan criticadas de los políticos a través del plasma, sin que nadie pueda preguntar cualquier duda o discrepar en el cara a cara, pero con dos diferencias básicas: los colegiados hacen autocrítica y tratan de ser didácticos en sus explicaciones.

En el caso concreto del gol no anulado a Giuliano -que puso en ventaja al Atlético aunque el Alavés logró posteriormente empatar de penalti-, la explicación ofrecida por los colegiados es la siguiente: «Jugada atípica. El delantero que marca se encuentra en posición ilegal. El VAR centra la revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera, de juego por lo que el gol no debió subir al marcador. Además, el sistema semiautomático de detección del fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque de balón del portero del Alavés como si habilitara al delantero cuando, en realidad, mantenía su posición ilegal», detalla.

Es decir, que si bien reconoce que es una jugada inusual dada la avanzada posición del guardameta albiazul, asume que el videoarbitraje aplicado por González Fuertes fue erróneo al no percatarse de la infracción, que también pasó por alto para el árbitro que dirigía desde el césped. El colegiado no recibió la ayuda de sistema semiautomático, un sistema apoyado por la tecnología que tampoco supo distinguir las particularidades de la acción.

Se trata de una medida histórica en el fútbol español por inédita y cuyo objetivo final, según el CTA, es ayudar a la «compresión arbitral» por parte de jugadores, técnicos y aficionados con la «transparencia y cercanía» como hilo conductor de todas las acciones que emprende este organismo. Las jugadas, con un valor «didáctico y formativo», son seleccionadas previamente por un comité de asesores formado por los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera junto al exfutbolista Fernando Morientes. Así ha analizado el CTA el resto de jugadas polémicas:

El gol de Ferran, error

En la acción polémica del gol del azulgrana Ferran en Mallorca, el CTA explica de esta forma que lo correcto hubiera sido detener el partido: «Ante un golpe, lo primero es el jugador. Un futbolista del Mallorca (Raíllo) cae al suelo e instantes después uno del Barcelona marca gol. ¿Qué dice el protocolo? Ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido. En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el impacto obligaba a parar el juego. Solo si el gol hubiese llegado tras el impacto sería válido. Por tanto, la decisión correcta habría sido detener el juego aplicando el protocolo de conmoción cerebral. Esta jugada nos recuerda que primero está la salud del deportista y después todo lo demás».

El penalti de Balde, acierto

La mano y el consiguiente penalti de Balde en el choque ante el Levante, en la primera jornada de Liga, está bien señalada porque el CTA entiende que no es una posición natural y evita un disparo a puerta. Y lo detalla así: «Lo fundamental aquí es el movimiento del brazo. Parte de una posición baja y cuando el atacante prepara el disparo se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural en el juego. El defensor aumenta la posición que ocupa y bloquea un balón que iba a portería. El árbitro señala acertadamente penalti. El brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería».

El tanto de Güler, bien anulado

Por último, acierto arbitral en el gol anulado a Güler en el Real Madrid-Mallorca, aunque la mano del turco no es inmediata al tanto. El CTA detalla esa acción así: «La norma es conocida por todo el mundo del fútbol. En esa jugada, y aunque se trate de un segundo disparo, todo ocurre en una misma acción. La decisión es acertada. Si hubiera sucedido después un pase de gol, la decisión hubiera sido otra».