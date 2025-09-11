El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Dos activistas detenidos por saltar al recorrido de la contrarreloj, en directo
'Frame' que demuestra el fuera de juego de Giuliano en el gol.

Los árbitros reconocen que debieron haber anulado el gol de Giuliano contra el Alavés

Los colegiados explican que el delantero «se encuentra en posición ilegal» y el VAR centró su revisión en una posible mano y no en esa situación

Jon Aroca
Ignacio Tylko

Jon Aroca e Ignacio Tylko

Vitoria | Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:49

El Comité Técnico de Árbitros ha reconocido este jueves que el gol anotado por Giuliano Simeone ante el Deportivo Alavés debió ser anulado por ... fuera de juego del atacante. Lo ha hecho en el marco del nuevo espacio llamado 'Tiempo de Revisión', en el que los colegiados analizan jugadas polémicas acontecidas en encuentros ligueros y explican los pormenores de esas decisiones..

