El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Alavés se lamentan tras el gol del Atlético. Rafa Gutiérrez

El Alavés, de nuevo en el centro del huracán del VAR

El gol no anulado a Giuliano centra las críticas de otros entrenadores de Primera a una herramienta polémica

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:48

Muy poco ha bastado para constatar que el arbitraje va a volver a estar en el centro de la polémica esta temporada. En apenas tres jornadas las quejas sobre las decisiones de los colegiados y, sobre todo, el uso del VAR, han vuelto a poner la lupa sobre la herramienta. La tecnología ha elevado los decibelios de una discusión que tiene de nuevo al Alavés en el centro. El gol no anulado a Giuliano Simeone (Atlético) por fuera de juego es el último ejemplo.

Noticias relacionadas

El fuera de juego en el gol de Giuliano que ni el árbitro ni el VAR vieron

El fuera de juego en el gol de Giuliano que ni el árbitro ni el VAR vieron

Coudet desvela que el Alavés busca un extremo izquierdo «natural»

Coudet desvela que el Alavés busca un extremo izquierdo «natural»

Un tanto que pudo pasar desapercibido para el colegiado de campo dada la complejidad de una jugada embarullada, pero que sitúa en una posición comprometida al responsable del videoarbitraje. González Fuertes apenas reparó en la jugada.

El asturiano, que este verano ha puesto fin a una trayectoria de ocho temporadas arbitrando en Primera para pasar en exclusiva al VAR, estaba llamado también a trabajar en el Real Madrid-Mallorca del sábado, pero su grave error en Mendizorroza propició un cambio de última hora.

El entrenador del equipo blanco, Xabi Alonso, ha sido uno de los que ha criticado ese error arbitral en Vitoria. Lo hizo tras otro desempeño polémico en su partido, saldado con tres goles anulados. «Me ha sorprendido. Son errores que no deberían pasar. Cuando se use el VAR tiene que ser para acertar», expuso.

Jagoba Arrasate, su homólogo en el banquillo del Mallorca, habló en términos similares. «Me ha sorprendido lo de Mendizorroza. Es muy clara, no entiendo que no se corrija. Es algo en lo que, como árbitros y jugadores, tenemos que mejorar», lamentó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2 El restaurante vizcaíno que borda el arroz con almejas, las patas de cerdo y las langostas
  3. 3

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5 Retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple, el tercero de la tarde
  6. 6

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  7. 7 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas
  10. 10

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés, de nuevo en el centro del huracán del VAR

El Alavés, de nuevo en el centro del huracán del VAR