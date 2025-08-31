El Alavés, de nuevo en el centro del huracán del VAR El gol no anulado a Giuliano centra las críticas de otros entrenadores de Primera a una herramienta polémica

Jon Aroca Domingo, 31 de agosto 2025, 20:48

Muy poco ha bastado para constatar que el arbitraje va a volver a estar en el centro de la polémica esta temporada. En apenas tres jornadas las quejas sobre las decisiones de los colegiados y, sobre todo, el uso del VAR, han vuelto a poner la lupa sobre la herramienta. La tecnología ha elevado los decibelios de una discusión que tiene de nuevo al Alavés en el centro. El gol no anulado a Giuliano Simeone (Atlético) por fuera de juego es el último ejemplo.

Un tanto que pudo pasar desapercibido para el colegiado de campo dada la complejidad de una jugada embarullada, pero que sitúa en una posición comprometida al responsable del videoarbitraje. González Fuertes apenas reparó en la jugada.

El asturiano, que este verano ha puesto fin a una trayectoria de ocho temporadas arbitrando en Primera para pasar en exclusiva al VAR, estaba llamado también a trabajar en el Real Madrid-Mallorca del sábado, pero su grave error en Mendizorroza propició un cambio de última hora.

El entrenador del equipo blanco, Xabi Alonso, ha sido uno de los que ha criticado ese error arbitral en Vitoria. Lo hizo tras otro desempeño polémico en su partido, saldado con tres goles anulados. «Me ha sorprendido. Son errores que no deberían pasar. Cuando se use el VAR tiene que ser para acertar», expuso.

Jagoba Arrasate, su homólogo en el banquillo del Mallorca, habló en términos similares. «Me ha sorprendido lo de Mendizorroza. Es muy clara, no entiendo que no se corrija. Es algo en lo que, como árbitros y jugadores, tenemos que mejorar», lamentó.