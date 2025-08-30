Coudet desvela que el Alavés busca un extremo izquierdo «natural» «Hemos tenidos sesenta minutos muy buenos», destaca el entrenador albiazul sobre un partido en el que da importancia a «aguantar y puntuar»

Jon Aroca Sábado, 30 de agosto 2025, 20:07

Quedan dos días de mercado y el Deportivo Alavés tiene claro lo que busca para cerrar su plantilla. El Chacho Coudet ha explicado que el objetivo del club es incorporar un jugador por «izquierda natural». Es decir, un extremo que compense el perfil de un Aleñá cuyas cualidades le llevan a tener mucho mayor protagonismo por el pasillo interior. El técnico no ha definido si eso implica la salida de Abde, aunque ha destacado que «los jugadores también tienen mercado». «Hay que ver quién puede salir y quién puede entrar. Intentamos estar cubiertos por lo que puede pasar», ha añadido. Una prioridad por encima de incorporar un central, una parcela en la que tiene «bastantes jugadores».

Respecto al partido, el técnico se mostró satisfecho con el desempeño de sus jugadores hasta el parón por la atención médica de una aficionada en la grada. «El primer tiempo lo hemos hecho muy bien, moviendo bien la pelota. El segundo ha arrancado parejo, pero después de pararse el partido el Atlético ha arrancado mejor, más precisos con la pelota, y nos ha costado. Ante un rival de esta jerarquía y con algunos cambios obligados hemos hecho un gran esfuerzo. Un partido bastante accidentado, pero era importante aguantar y puntuar», ha analizado.

Más elementos positivos que negativos. «Hemos tenido sesenta minutos muy buenos, siempre con la intención de juego y mover la pelota. Rescato la intención y la actitud a la hora de buscar el empate. Era importante no perder en casa».

Además, explicó el porqué de su apuesta por Diarra en el lateral izquierdo por delante de Parada y Yusi. «Simeone es muy rápido. Ha arrancado con alguna dificultad pero es normal porque no ha tenido competencia y luego nos ha ayudado un montón», destacó. Además, cree que los otros dos futbolistas están aún en proceso de aprendizaje. «Tenemos que trabajar. Parada y Yusi tienen condiciones, pero es un proceso de mejorar y trabajar. Son los tres de distintas características y cualquiera de los tres puede cumplir a la perfección. Estoy muy contento», analizó.

También dio su visión sobre el gol del Atlético de Madrid, que ni el colegiado ni el VAR anularon por fuera de juego de Giuliano. «Ha sido fuera de juego. El por qué no se ha cobrado no soy el encargado de comunicarlo. «No podemos solucionar nada. A veces hay errores y hay que continuar», sentenció.