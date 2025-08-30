El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La posición adelantada de Giuliano.

El fuera de juego en el gol de Giuliano que ni el árbitro ni el VAR vieron

El argentino estaba detrás de Sivera y no había dos defensas que le habilitaran en el inicio de la jugada, por lo que debió ser anulado

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:45

Polémica en Mendizorroza. El 0-1 de Giuliano Simeone con el que el Atlético de Madrid se puso por delante en el minuto 7 no tenía que haber subido al marcador. El delantero argentino se encontraba por detrás de Sivera y sin dos defensas albiazules que le habilitaran en el inicio de la jugada que terminó en el tanto del rojiblanco.

Aunque ninguna toma mostró con claridad la línea del fuera de juego, las imágenes posteriores al remate de Almada repelido por el portero albiazul se ve a Giuliano adelantado, con solo Jonny 'habilitándole' bajo palos. Garcés y Blanco estaban por delante, lo que le dejaba en posición de 'offside'.

En directo, ni el árbitro, García Verdura, ni la linier señalaron nada. Y el VAR, liderado por González Fuertes, tampoco revisó la jugada ni facilitó ninguna toma en televisión en la que se viera que Simeone estaba en línea con la defensa albiazul.

«Lo he visto y es fuera de juego. Después, la interpretación y por qué no se ha señalado no soy el indicado para comunicarlo. No podemos solucionar nada. A veces hay errores y hay que seguir», dijo resignado el Chacho en rueda de prensa.

