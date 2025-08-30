El fuera de juego en el gol de Giuliano que ni el árbitro ni el VAR vieron El argentino estaba detrás de Sivera y no había dos defensas que le habilitaran en el inicio de la jugada, por lo que debió ser anulado

Polémica en Mendizorroza. El 0-1 de Giuliano Simeone con el que el Atlético de Madrid se puso por delante en el minuto 7 no tenía que haber subido al marcador. El delantero argentino se encontraba por detrás de Sivera y sin dos defensas albiazules que le habilitaran en el inicio de la jugada que terminó en el tanto del rojiblanco.

El 𝐠𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 en el empate a uno del Atlético de Madrid en Mendizorroza. (1-1)#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TwdQ6mZLth — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 30, 2025

Aunque ninguna toma mostró con claridad la línea del fuera de juego, las imágenes posteriores al remate de Almada repelido por el portero albiazul se ve a Giuliano adelantado, con solo Jonny 'habilitándole' bajo palos. Garcés y Blanco estaban por delante, lo que le dejaba en posición de 'offside'.

En directo, ni el árbitro, García Verdura, ni la linier señalaron nada. Y el VAR, liderado por González Fuertes, tampoco revisó la jugada ni facilitó ninguna toma en televisión en la que se viera que Simeone estaba en línea con la defensa albiazul.

«Lo he visto y es fuera de juego. Después, la interpretación y por qué no se ha señalado no soy el indicado para comunicarlo. No podemos solucionar nada. A veces hay errores y hay que seguir», dijo resignado el Chacho en rueda de prensa.

