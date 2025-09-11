El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
Maroan, titular en el partido que enfrentó en mayo al Athletic y el Alavés, busca controlar el balón en el borde del área. Manu Cecilio
Athletic-Alavés

Maroan, ocho meses después de la revolución

El exjugador del Alavés busca su sitio como rojiblanco tras el millonario traspaso de invierno con los goles como tarea pendiente

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:14

El 1 de febrero de 2025, hace menos de ocho meses, el Deportivo Alavés vendió a un futbolista al Athletic. Un movimiento que se ... ha dado con frecuencia a lo largo de la historia, pero que esta vez planteaba matices diferentes. Porque ese jugador, además de vitoriano y formado en parte en la cantera albiazul, aún era un gran desconocido para la gran mayoría de aficionados babazorros. Sus presencias con el primer equipo se reducían a algunos amistosos y meses antes de la venta se acababa de marchar cedido al Barakaldo, de Primera RFEF, el tercer peldaño nacional. Pero Maroan Sannadi (24 años) se convirtió de repente en el delantero titular del Athletic.

