Diarra regresa a Vitoria tras el parón y Benavídez se mantiene al margen El centrocampista uruguayo del Alavés sufrió una lesión ante el Atlético y es seria duda para enfrentarse al Athletic en San Mamés

Jon Aroca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

Moussa Diarra ya está de vuelta en Vitoria. El defensa maliense ha regresado este miércoles a la dinámica del Deportivo Alavés tras haber formado parte de la convocatoria de su selección. Aunque, sobre el césped, se ha tratado de una llamada fantasma. Ni siquiera se sentó en el banquillo en ninguno de los dos partidos que disputó Mali contra Comoras y Ghana.

De esta forma, el central llega fresco, solo con el desgaste del viaje -el último encuentro fue en Accra- aunque con las perspectivas de acceder al Mundial más que comprometidas. Su derrota en el segundo encuentro deja a Mali sin opciones matemáticas de ser primero, única plaza directa, y se queda a cuatro puntos del segundo clasificado, la sorprendente selección de Madagascar, a falta de solo dos encuentros por jugarse. Mali nunca ha disputado un Mundial.

Diarra se une a Facundo Garcés, en Vitoria desde finales de la semana pasada. El internacional por Malasia tenía una ventana más sencilla, con dos encuentros amistosos ante Singapur y Palestina. De esta forma, optó por regresar a Vitoria tras la disputa del primero con el fin de facilitar su reentrada en el grupo.

Ambos aspiran a ser titulares en San Mamés. Garcés es indiscutible, pero Diarra busca quedarse en la alineación tras disputar ante el Atlético como lateral izquierdo sus primeros minutos de la temporada. El que es seria duda para la cita es Carlos Benavídez. El centrocampista uruguayo tuvo que pedir el cambio menos de diez minutos después de saltar al campo por unas molestias musculares que aún no han remitido. Se mantiene al margen a falta de dos sesiones para el encuentro.