Guevara, Guridi y Toni Martínez se lamentan tras el autogol de Manu Sánchez que selló la derrota albiazul de la temporada pasada. Rafa Gutiérrez

San Mamés, un campo imposible de teñir de albiazul

El Alavés busca asaltar el estadio rojiblanco, donde solo suma un triunfo liguero y al que llega tras encadenar seis visitar sin marcar

Jon Aroca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:32

Las últimas visitas del Deportivo Alavés a Bilbao empezaron muy bien y terminaron con un denominador común mucho menos feliz. Jornadas de derbi, ambiente ... fraternal y larguísimas previas de mesa, mantel y cánticos con la ilusión de darle le vuelta a una tendencia que reconcomía ya al más optimista. Porque es un hecho que al bloque vitoriano se le da muy mal San Mamés, campo que visita este sábado (18.30 horas). Si perder siempre es un trance doloroso, aun lo es más caer en uno de esos duelos cuya rivalidad trasciende al terreno de juego para impregnar todos los aspectos de la vida diaria. Al esforzado socio albiazul le ha tocado con suma frecuencia poner buena cara a sus compañeros de trabajo rojiblancos al día siguiente de jugar en San Mamés, aunque la derrota todavía seguía escociendo.

