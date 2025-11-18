El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Facundo Garcés, con Malasia.
Deportivo Alavés

Las claves del caso Garcés, fecha a fecha

Desde que se iniciara el proceso de su nacionalización con Malasia en enero, el defensa del Alavés ha vivido en un torbellino deportivo y judicial que le mantiene ahora inmerso en un castigo de un año de inhabilitación

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es la última salida que le queda a Facundo Garcés para reducir o anular los 12 meses de ... inhabilitación impuestos por la FIFA por hacer uso de «documentación manipulada» para justificar el origen de su abuelo y poder competir con Malasia. La sentencia del máximo organismo del fútbol mundial primero y el rechazo del recurso del Comité de Apelación después han ratificado una sanción que ha dejado fuera del día a día del Deportivo Alavés al defensa de 26 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  4. 4

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  6. 6 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  7. 7

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  8. 8 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  9. 9

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las claves del caso Garcés, fecha a fecha

Las claves del caso Garcés, fecha a fecha