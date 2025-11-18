Las claves del caso Garcés, fecha a fecha

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es la última salida que le queda a Facundo Garcés para reducir o anular los 12 meses de ... inhabilitación impuestos por la FIFA por hacer uso de «documentación manipulada» para justificar el origen de su abuelo y poder competir con Malasia. La sentencia del máximo organismo del fútbol mundial primero y el rechazo del recurso del Comité de Apelación después han ratificado una sanción que ha dejado fuera del día a día del Deportivo Alavés al defensa de 26 años.

Un torbellino judicial y deportivo concentrado en 11 intensos meses en los que pasó de debutar con una selección absoluta tras consolidarse en Primera División de albiazul al purgatorio de estar «suspendido» y apartado del fútbol, si no se reduce su sentencia, hasta el 26 de septiembre de 2026.

20 de enero Malasia emite la partida de nacimiento malaya del abuelo de Garcés

Badrul Hisham Bin Alias, director general del Departamento Nacional de Registro (NRD), explicó que recabaron «documentación relacionada» con los siete jugadores implicados, entre ellos Garcés, «emitida en Argentina, Brasil y España» para hacer una «verificación cruzada» y «exhaustiva» para «confirmar el linaje de los solicitantes a través de sus abuelos» y «garantizar la precisión e integridad» del proceso. Sin embargo, «no pudieron recuperar el acta de nacimiento original manuscrita» de sus abuelos, por lo que «de acuerdo con la práctica administrativa actual» emitieron «una copia oficial basándose en las evidencias presentadas de que se había producido un nacimiento» fechada el 20 de enero. Un procedimiento que la FIFA censura en su sentencia.

21 de enero Garcés envía a su agente por Whatsapp la partida de nacimiento de su abuelo

Según su declaración ante la FIFA, el defensa del Alavés envió por Whatsapp a su agente, Federico Raspanti, la partida de nacimiento de su abuelo, Carlos Rogelio Garcés Fernández, el 21 de enero. Un documento que, según la sentencia, ubica su origen en Villa María Selva, Santa Fe de la Cruz, Argentina. La partida emitida un día antes por el Gobierno y utilizada por la Federación de Malasia (FAM) para su convocatoria sitúa la procedencia de su familiar en George Town Straits Settlements (British Malaya), la actual Penang, Malasia.

6 de junio Consulta sobre su «elegibilidad» por Malasia

La Federación de Malasia (FAM) presentó a la FIFA una «consulta sobre la elegibilidad» de Garcés para jugar con la selección asiática. En ella adjuntó el certificado de nacimiento del abuelo del defensa albiazul, con fecha del 20 de enero de 2025, que indicaba que Carlos Rogelio Garcés Fernández nació el 29 de mayo de 1930 en Penang (Malasia).

9 de junio La FIFA da luz verde para que juegue con Malasia

El organismo envía una carta a la FAM confirmando que, «con base a la información proporcionada» Garcés cumplía con «todos los requisitos pertinentes» y «es elegible para jugar» con Malasia.

10 de junio Garcés juega contra Vietnam

El defensa babazorro debuta con Malasia de forma oficial y disputa los 90 minutos en la goleada (4-0) sobre Vietnam. Un choque de clasificación para la Copa Asia 2027.

11 de junio Queja sobre los internacionales

El día después del encuentro, la FIFA recibe «una queja sobre la eligibilidad de Palmero, Holgado, Machuca, Irazabal y Hevel», no de Garcés, por «creer que ciertos jugadores nacidos en el extranjero no son elegibles para representar a Malasia». «Su llegada al país fue relativamente hace poco tiempo y su proceso de naturalización y debut internacional se produjo en un plazo cuestionable», afirma la reclamación, que plantea «importantes dudas sobre la validez del proceso». Esto lleva a la FIFA a iniciar una investigación.

22-28 de agosto Apertura del proceso disciplinario

Después de que la Secretaría de la Comisión Disciplinaria estableciera, tras obtener una copia de los certificados de nacimiento originales, que el abuelo de Garcés, Carlos Rogelio Fernández, nació en Villa María Selva, en Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina), y no en Penang (Malasia), se abrió un proceso disciplinario contra la Federación y los futbolistas por la posible infracción del artículo 22 de su Código Disciplinario «relativo a la falsificación de documentos». Notificaron por carta a los demandados la apertura del expediente y les dieron hasta el 22 de septiembre para presentar sus alegaciones.

22 de septiembre Presentación de alegaciones

La Federación y los jugadores alegaron que «las autoridades de Malasia llevaron a cabo todas las verificaciones y comprobaciones necesarias» y que ellos «proporcionaron todos los documentos requeridos, junto con los nombres y datos de identificación de sus abuelos». «Se verificaron los vínculos ancestrales de los jugadores con Malasia y se otorgaron las nacionalidades de conformidad con la Constitución», apuntaron. Posteriormente, la FIFA informó a los demandados que el caso había sido remitido a la Comisión y que tendría una decisión formal el día 25.

Ampliar

26 de septiembre Sanción a Garcés

La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso una sanción a Garcés y a sus seis compañeros por usar «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con Malasia, infringiendo el artículo 22 de su Código Disciplinario «relativo a la falsificación de documentos».

29 de septiembre El Alavés «suspende cautelarmente» a Garcés

Después de recibir oficialmente el castigo por parte de la FIFA y dejarle fuera del partido ante el Mallorca, el Alavés «suspende cautelarmente» al defensa. «No formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto», afirmó el comunicado del club.

6 de octubre Presentación de la sentencia completa

La FIFA hace pública la sentencia completa en la que concluye que la Federación y los futbolistas, incluido Garcés, presentaron partidas de nacimiento de sus abuelos «manipuladas o falsificadas». «La manipulación golpea al núcleo fundamental de los principios del fútbol y supone una pura y simple forma de hacer trampas», sentencia el organismo, que sanciona a los jugadores con 12 meses de inhabilitación por ser «beneficiarios últimos».

7 de octubre Garcés y la FAM presentan alegaciones ante el Comité de Apelación de la FIFA

Después de que la Federación calificara la sentencia de «inexacta» y «carente de fundamento», tanto los futbolistas como la FAM presentan alegaciones ante el Comité de Apelación. En el caso de Garcés, que también solicitó medidas cautelares, lo hicieron a través de los abogados deportivos Elite Law.

17 de octubre La Federación suspense a su secretario general y abre una investigación

La Federación suspende a su secretario general, Datuk Noor Azman Rahman, e inicia una investigación independiente para esclarecer lo sucedido ante la presión del gobierno, que señala que el proceso de naturalización, según el ministro del Interior, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, «cumplió con todas las disposiciones de la Constitución y la Ley de Ciudadanía» de Malasia. La FAM mantiene que el problema viene de un «error técnico en el proceso de envío de los documentos» a la FIFA.

3 de noviembre La FIFA tumba el recurso de Garcés

El Comité de Apelación de la FIFA desestima las alegaciones realizadas por el jugador del Deportivo Alavés y sus seis compañeros de selección en Malasia, a los que sancionó con 12 meses sin jugar tras haber hecho uso de «documentación manipulada» para justificar el origen de sus abuelos y poder competir así con el combinado del sureste asiático. No varía ni un ápice lo expuesto en la primera sentencia.

8 de noviembre «No hay una decisión firme, seguimos creyendo en el jugador», señala el presidente Trocóniz

En la previa del partido en Girona, el presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, se pronuncia sobre el 'caso Garcés': «No hay una decisión firme. Seguimos creyendo en el jugador. Aunque sea un tema ajeno al club nos perjudica o afecta porque no podemos contar con él».

Ampliar

17 de noviembre Garcés confiesa a la FIFA que desconocía el origen de sus abuelos

Garcés asegura que su representante, Federico Raspanti, «lo contactó» en el mes de enero «con la oportunidad de representar a Malasia basándose en un supuesto vínculo familiar». Sin embargo, el jugador «reconoció tener un conocimiento limitado de los antecedentes de su abuelo, a quien solo conoció brevemente en Argentina, y confirmó que sus padres habían nacido allí».

Pese a ello y «a petición del agente», Garcés «presentó las actas de nacimiento suya, de su padre y de su abuelo, sin revisarlas, confiando plenamente en las instrucciones de su agente y desconociendo cualquier irregularidad». La sentencia de la FIFA lo juzga como una «negligencia grave» y sólo da validez, de las cuatro partidas de nacimiento analizadas, a la obtenida por el organismo futbolístico de Argentina, con un código QR y firma digital. «No podían simplemente firmar documentos sin leerlos ni verificar su exactitud y origen», censura la FIFA, que confirma los cargos que les llevaron a los 12 meses de inhabilitación.

18 de noviembre Garcés recurrirá al TAS

El defensa del jugador del Alavés, ya con la resolución del Comité de Apelación de la FIFA en su mano, recurrirá su sanción al TAS. Tendrá hasta el lunes 8 de diciembre para presentar la apelación. Después, dispondrá de otros 10 días para argumentar el porqué de su recurso. La decisión que adopte el TAS, que estudiará el caso de manera pormenorizada, podría dilatarse varios meses en una resolución que incluso existe la posibilidad de que se reduzca o se aumente el castigo. También pueden otorgarles medidas cautelares.